ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରୟାସ , ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ
ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ 'ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ୍' (Truth Social) ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ତୁରନ୍ତ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଗୁଳିବର୍ଷଣ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସ୍ବାକ୍ଷର ହୋଇପାରେ।
Iran-Israel War : ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନକୁ ସେମାନଙ୍କର ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ‘ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ୍’ (Truth Social) ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନକୁ ତୁରନ୍ତ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଗୁଳିବର୍ଷଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଉଚିତ୍। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି (୭ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬) ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ତିନି ମାସ ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯିବ।
ଇରାନ ସହ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଆମେରିକୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ‘ଏକ୍ସିଓସ୍’ (Axios) ନିଜ ଖବରରେ କହିଛି ଯେ, ରବିବାର ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ପରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ନେତନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼େ। ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ମେଜକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ (Fox News) ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଏକ ବୁଝାମଣାର ଅତି ନିକଟତର ଅଛୁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ବୁଧବାର ସୁଦ୍ଧା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସ୍ବାକ୍ଷର ହୋଇପାରିବ।” ସେ ଇରାନକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ତୁମେ ତୁମର ମିସାଇଲ୍ ସବୁ ଦାଗି ସାରିଛ, ଏବେ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଲୋଚନା ମେଜକୁ ଫେରି ଆସ ଏବଂ ବୁଝାମଣା କର।”
ଇସ୍ରାଏଲ ଜବାବୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବ: ଟ୍ରମ୍ପ
ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣରେ କୌଣସି ବଡ଼ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜବାବୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି ‘ବିବି’ (ନେତନ୍ୟାହୁ) ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସିଲସିଲା ଚାଲୁ ରହିବ, ଯେପରି ଗତ ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ହୋଇଆସୁଛି।” ‘ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଟାଇମ୍ସ’ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନ ସହ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି କରିବ, ତାହା ନେତନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେତନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ରହିବ ନାହିଁ।”
ରବିବାର (୭ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬) ଦିନ ଲେବାନନର ରାଜଧାନୀ ବେରୁତ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏଥିରେ “ଖୁସି ନୁହଁନ୍ତି” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ‘ଏକ୍ସିଓସ୍’ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହାବଳାରୁ ଜଣାଇଛି ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଫୋନରେ ନେତନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ କାରଣ ଚୁକ୍ତିନାମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି।