ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂଆ ବିବାଦ! ଭିସାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହେଲା ନୂଆ ନିୟମ, ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ କି ପ୍ରଭାବ
H-1B ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଭିସା ନିୟମାବଳୀରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଅନଲାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷା, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ଅନୁପାଳନ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
ରଏଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏକ ମେମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷକରି ଭାରତ ଭଳି ଦେଶରୁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
ଏବେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ:
ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଭିସା ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ଚାକିରି ଦାୟିତ୍ୱ, ଲିଙ୍କଡିନ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ।
ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କାମ ଏପରି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ ଯାହାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେନ୍ସରସିପର ଉତ୍ସ କିମ୍ବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି, ତେବେ ଭିସା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯିବ।
H-1B ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ:
ଏହି ନିୟମ ସାମ୍ବାଦିକ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିସା ବର୍ଗ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, H-1B ଭିସା ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ।
ଏହି ଭିସା ସାଧାରଣତଃ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବିଶ୍ଳେଷକ ଏବଂ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ କାମ କରୁଥିବା ଡିଜିଟାଲ୍ ଭୂମିକାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଏହି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ:
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନୀତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ସାଇବର ଧମକକୁ ରୋକିବା, ଘୃଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା କିମ୍ବା ଅନଲାଇନରେ ଯୌନ ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରନ୍ତି।
ଅନେକ ଦେଶର ସରକାର ଅନଲାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏପରି ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ସେନ୍ସରସିପ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ହେଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମତାମତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଜଣେ ଷ୍ଟେଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏପରି ବିଦେଶୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଆସିବେ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେରିକୀୟ ସମାଜ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ:
ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦଳ ସହିତ କାମ କରୁଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଲିସ୍ ଗୌଘାନ୍ ହନ୍ସବର୍ଗର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର କାମ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଏବଂ ଏହାକୁ ସେନସରସିପ୍ କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଯୌନ ଶୋଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଠକେଇ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ରୋକିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।
ପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଭିସା ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ କଟକଣା:
ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ନିଷେଧ କରିସାରିଛି, ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ହଟାଇ ଦେଇଛି, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେସ ବ୍ରିଫିଂରେ ଯୋଗଦେବାରୁ ବାରଣ କରିଛି ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।