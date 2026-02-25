ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ଖେଳରେ ଚୀନକୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଫାଇଦା, କିନ୍ତୁ ଭାରତକୁ ସହିବାକୁ ପଡିବ ବଡ଼ କ୍ଷତି
Trump Tariff: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରଠାରୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଧାରା ୧୨୨ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ନୂତନ ୧୫% ବିଶ୍ୱ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଡି’ସ ଆନାଲିଟିକ୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଏହି ବିଷୟରେ ଭିନ୍ନ ଆଲୋକପାତ କରେ। ମୁଡି’ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚୀନକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜଟିଳ କରିପାରେ।
ଚୀନ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି
ମୁଡିଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଭିଏତନାମ ଭଳି ଦେଶ ପାଇଁ ୧୫% ସମାନ ଶୁଳ୍କ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ ଶୁଳ୍କରେ ଥିଲେ। ଏବେ, ୧୫% ସମାନ ଶୁଳ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସହିତ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶୁଳ୍କ ହାର ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ହୋଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍, ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଏକ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା ତାହା ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ସମକକ୍ଷ କରି ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଲାଭ ଦେଇପାରିବ।
ଭାରତ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପାଇଁ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ସମୟ
ମୁଡି’ସ ରିପୋର୍ଟ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଭାରତ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସହିତ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି । ଆମେରିକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ୱାଶିଂଟନର ବାଣିଜ୍ୟ ରଣନୀତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି । ଏହା ଭାରତ ସହିତ ପୂର୍ବ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ ।
ଧାରା ୧୨୨ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କ୍ରୋଧ
ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ଆଇନଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୂର୍ବ ଶୁଳ୍କକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି ଆଇନ (IEEPA) ବଦଳରେ ଧାରା ୧୨୨ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏହା ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ମୁଡିଜ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆଇନଗତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସତ୍ତ୍ୱେ ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବେ।
ବିଶ୍ୱ ବଜାର ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ
ମୁଡିଜ୍ ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ବାଣିଜ୍ୟ ରଣନୀତିରେ ନୂତନ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନିବେଶକମାନେ ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ତାଲିକାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କେଉଁ ଦେଶ ରହିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ। ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ପୁଣି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଭାରତ ଭଳି ଦେଶ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେରିକାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରପ୍ତାନି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ରଣନୀତି ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ମୁଡିର ରିପୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ୧୫% ଶୁଳ୍କ କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିପାରେ। ଚୀନ୍ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସମାନ ଶୁଳ୍କ ପଛରେ ଲୁଚି ରହି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇପାରିବେ, ଭାରତକୁ ଏହାର ବାଣିଜ୍ୟ କୂଟନୀତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ।