Trump Pharma Tariff: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଫାର୍ମା ଟାରିଫ ମାଡ଼ରେ ଧରାଶାୟୀ ଶେୟାର ବଜାର, ମିନିଟରେ 4 ଲକ୍ଷ କୋଟି ସ୍ବାହା, ଚିନ୍ତାରେ ବିଶ୍ବ ନିବେଶକ
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଫାର୍ମା ଟାରିଫ ମାଡ଼ରେ ଧରାଶାୟୀ ଶେୟାର ବଜାର । କିଛି ମିନିଟରେ ବୁଡ଼ିଗଲା 4 ଲକ୍ଷ କୋଟି । ଚିନ୍ତାରେ ବିଶ୍ବ ନିବେଶକ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ୧୦୦% ଫାର୍ମା ଟାରିଫ୍ ବୋମା ପରେ ପୁଣି ଦୋହଲିଲା ବିଶ୍ବ ଅର୍ଥନୀତି । ତେବେ ଏହି ଟାରିଫ୍ ଭାରତର ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରକୁ କ୍ରାସ୍ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଫାର୍ମା ଷ୍ଟକ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହୁଛି। ସନ୍ ଫାର୍ମା ଠାରୁ ଡକ୍ଟର ରେଡ୍ଡିଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେୟାରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ, ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଲଗାତାର ଷଷ୍ଠ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ବଜାର ଖୋଲିବା ପରେ ଏହା ଘଟିଥିଲା। ସେନସେକ୍ସ ୪୫୦ ପଏଣ୍ଟରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ନିଫ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ୧୧୦ ପଏଣ୍ଟରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଔଷଧ ବ୍ୟତୀତ, ଟ୍ରମ୍ପ କିଚେନ କ୍ୟାବିନେଟ୍, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଏବଂ ଭାରୀ ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସର୍ବାଧିକ ଶୁଳ୍କ ଔଷଧ ଉପରେ ରହିଛି।
ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ହ୍ରାସ
ଶେୟାର ବଜାର ଲଗାତାର ଷଷ୍ଠ ଦିନ ପାଇଁ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ବୋମା ଯୋଗୁଁ, ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ପ୍ରମୁଖ ସୂଚକାଙ୍କ, ସେନସେକ୍ସ, 380 ପଏଣ୍ଟରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇ 80,778.02 ରେ କାରବାର କରୁଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ, ସେନସେକ୍ସ ପୂର୍ବରୁ 451 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 80,708.34 ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ପ୍ରମୁଖ ସୂଚକାଙ୍କ, ନିଫ୍ଟି 50ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 110 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 24,779.65 ପଏଣ୍ଟରେ କାରବାର କରୁଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ, ନିଫ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦିନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର 24,759 ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ପ୍ରାୟ 132 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଉଭୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ସୂଚକାଙ୍କରେ ହ୍ରାସ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ଫାର୍ମା ଷ୍ଟକ୍ ହ୍ରାସ
ଫାର୍ମା ଷ୍ଟକ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଏସଇ ହେଲଥକେୟାର ୧୦୪୩ ପଏଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ ୨.୩୭ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ୪୨,୯୪୪.୧୭ ରେ କାରବାର କରୁଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟକ୍ ମଧ୍ୟରେ, ସନ୍ ଫାର୍ମାର ସେୟାର ୨ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ରେଡ୍ଡିଜ୍ ୧ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବାୟୋକନ୍ ସେୟାର ୨.୩୭ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କ୍ୟାପଲିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ସେୟାର ପ୍ରାୟ ୬ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସୋଲାରା ଏବଂ ୱାକଫାର୍ମା ସେୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୫ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ନ୍ୟୁଲାଣ୍ଡ, ପଲିମେଡ୍, ଷ୍ଟାର ଏବଂ କେପିଏଲର ଶେୟାରରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ନିବେଶକମାନେ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି
ବଜାର ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ନିବେଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି। ବିଏସଇ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଏସଇର ବଜାର ପୁଞ୍ଜି, ଯାହା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ₹୪,୫୭,୩୫୬,୬୯.୯୧ କୋଟି ଥିଲା, ତାହା ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ₹୪,୫୩,୪୪୧,୭୩.୧ କୋଟି ତଳକୁ ଖସିଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବିଏସଇର ବଜାର ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରାୟ ₹୪ ଲକ୍ଷ କୋଟି ହରାଇଛି। ନିବେଶକମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଏହି କ୍ଷତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।