Kidney damage signs: କିଡନୀ ଖରାପ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଖି ଦିଏ ଏହି ସଙ୍କେତ, ଅଣଦେଖା କଲେ ଚାଲିଯିବ ଜୀବନ…
କିଡନୀ ଖରାପ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଖି ଦିଏ ଏହି ସଙ୍କେତ । ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅଣଦେଖା । ନଚେତ ଚାଲିଯାଇପାରେ ଜୀବନ ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: କିଡନୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅନେକ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିଡନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଯଦି କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତେବେ ଶରୀର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସତର୍କତା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରେ।
ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଦୃଷ୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡାକ୍ତର ମହିପାଳ ସଚଦେବାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କିଡନୀ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଥକ୍କାପଣ, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିବା, ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ରାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଫେଣ କିମ୍ବା ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା, ସ୍କିନ ଡ୍ରାଏ କିମ୍ବା କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା, ବାନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଲକ୍ଷଣ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ, ଆମର ଆଖି ମଧ୍ୟ କିଡନୀ ସମସ୍ୟାକୁ ସୂଚିତ କରେ। ହଁ, କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ଆଖିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
କିଡନୀର କାମ ହେଉଛି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ଛାଣିବା ଏବଂ ଶରୀରରେ ତରଳ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା, ଏହା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଯାହା ଆଖିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ନାଜୁକ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ।ଯେତେବେଳେ କିଡନୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ଏହା ଆଖିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କିଡନୀ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
1- ଆଖି ଫୁଲିବା
ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିବା ପରେ ଆଖି ଫୁଲିବା ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଖି ଦିନବେଳା ମଧ୍ୟ ଫୁଲି ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହା କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷକରି ଯଦି ଆଖି ପତା ଚାରିପାଖ ଫୁଲିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରୋଟିନୁରିଆର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ । ଏହା ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ କିଡନୀ କ୍ଷତି ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ରାରେ ପ୍ରୋଟିନ ଲିକ୍ ହୋଇଯାଏ।
2- ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯିବା
ଆଖିର ଛୋଟ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହଠାତ୍ ଝପ୍ସା ଦେଖାଯିବା, ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଦେଖାଯିବା ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଏହାକୁ ହାଇପରଟେନସିଭ୍ କିମ୍ବା ଡାଏବେଟିକ୍ ରେଟିନୋପାଥି କୁହାଯାଏ। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ମଧୁମେହ ଉଭୟ କ୍ରନିକ କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଏବଂ ରେଟିନାରେ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।
3- ଆଖି କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା
ଆଖିରେ ଲଗାତାର କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା ଏବଂ ଡ୍ରାଏନେସ୍ ମଧ୍ୟ କିଡନୀ ରୋଗର ଏକ ଲକ୍ଷଣ। ଗୁରୁତର କିଡନୀ ରୋଗରେ ପୀଡିତ କିମ୍ବା ଡାଏଲିସିସ୍ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଷ୍କ ଆଖି ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା। ଏହା କ୍ୟାଲସିୟମ ଏବଂ ଅପବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ଜମା ହେବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ ଯାହା ଆଖିର ଲୁହ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଲୁହକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ।
4- ଆଖି ଲାଲ ପଡ଼ିବା
ଆଖି ଲାଲ ହେବାର ଅନେକ କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଯେପରିକି ଆଲର୍ଜି, ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତଥାପି, କିଡନୀ ରୋଗ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଏହା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ମଧୁମେହର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଆଖିର କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ଫାଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆଖି ଲାଲ ଏବଂ ଫୁଲିଯାଏ।
5- ରଙ୍ଗ ଚିହ୍ନିବାରେ ସମସ୍ଯା ହେବା
କିଡନୀ ଅକ୍ଷମତା ଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଚିହ୍ନିବାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ବିଶେଷକରି ନୀଳ ଏବଂ ହଳଦିଆ। ଏହା ଅପ୍ଟିକ୍ ସ୍ନାୟୁର କ୍ଷତି କିମ୍ବା ରେଟିନାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଉଭୟ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ କିମ୍ବା ୟୁରେମିକ୍ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା କଷ୍ଟକର । କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ଏହା ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ।
କେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଭେଟିବେ?
ବେଳେବେଳେ, ଆଖି ଫୁଲିବା କିମ୍ବା ଜ୍ୱଳନ ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ନିରନ୍ତର ଲାଗି ରହେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେପରିକି ଥକ୍କାପଣ, ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶରେ ଫୁଲା, ପରିସ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇତ୍ୟାଦି, ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିୟମିତ ଆଖି ଯାଞ୍ଚ କେତେକ ସମୟରେ କିଡନୀ ରୋଗ ସମେତ କିଛି ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ।
