LPG ସିଲିଣ୍ଡର ନେବା ବେଳେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁନି, ଏହି ଛୋଟ ଭୁଲରୁ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା
ଆଜି ହିଁ ଜାଣନ୍ତୁ ସିଲିଣ୍ଡର ସହ ଜଡିତ ଏହି ଜରୁରୀ କଥା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡିତ ଦୁର୍ଘଟଣାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଣାଯାଏ।
ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରୀ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ସୁରକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଡେଲିଭରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ସିଲିଣ୍ଡରର ଏକ୍ସପାଏରୀ ତାରିଖ ବିଷୟରେ:
୧- ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଏକ କୋଡ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରୁ ଏହାର ଏକ୍ସପାରୀ ଜଣାଯାଏ
୨- ଏଥିରେ, A, B, C, ଏବଂ D ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ମାସଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ।
୩- ଏହା ସହିତ, ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଷକୁ ସୂଚିତ କରେ।
୪- ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସିଲିଣ୍ଡର ନେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏକ୍ସପାଏରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ।
ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ:
୧- ଡେଲିଭରି ନେବା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷା କ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ସିଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
୨- ଯଦି ସିଲ୍ ଖୋଲା ଦେଖାଯାଉଥାଏ ତେବେ ସିଲିଣ୍ଡର ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
୩- ଏଥିରୁ ଜଣାପଡେ ଯେ ସିଲିଣ୍ଡର ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ହେରଫେର ହୋଇଛି।
କଳଙ୍କି କିମ୍ବା ଘଷା ଘଷି ଦାଗ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ସିଲିଣ୍ଡର ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ:
୧- ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଭଲଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ; ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଫାଟ କିମ୍ବା କ୍ଷତିର ଚିହ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
୨- ଏହା ସିଲିଣ୍ଡର ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ସିଲିଣ୍ଡରର ଓଜନ ନିଶ୍ଚୟ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ:
୧- ଡେଲିଭରୀ ନେବା ସମୟରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଓଜନ ନିଶ୍ଚୟ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ।
୨- ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଓଜନ ମେସିନ୍ ଅଛି ତେବେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଓଜନ କରନ୍ତୁ।
୩- ଏଥିରୁ ଜଣାପଡେ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫୁଲ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ।
ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଏହି ଭୁଲ କରନ୍ତି ଲୋକେ:
ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଏକ ଭୁଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ହେଲେ କ’ଣ କରିବେ:
ଯଦି ଆପଣ ସିଲିଣ୍ଡରରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଫୋନ୍ କରି ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ; ବରଂ ଏହାର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଉଠାନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ରହିବ।
ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅବହେଳା ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ହୋଇପାରେ।