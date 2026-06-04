ଡାକ୍ତର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଗଲା ଅଧୁରା: ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଚାପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ NEET ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମଉଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର ୧୮ ବର୍ଷୀୟା ନିଟ୍ (NEET) ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆକାଂକ୍ଷା ଚତୁର୍ବେଦୀ ନାଗପୁରରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
ଭୋପାଲ : ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମଉଗଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ୧୮ ବର୍ଷୀୟା ନିଟ୍ (NEET) ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆକାଂକ୍ଷା ଚତୁର୍ବେଦୀ ନାଗପୁରରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆକାଂକ୍ଷା ମୂଳତଃ ମଉଗଞ୍ଜର ମଗାନିଆ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନାଗପୁରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମେ ୨୦ ତାରିଖରେ ସେ ନିଜ ରୁମରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲେ। ଆକାଂକ୍ଷାଙ୍କ ବାପା କୃଷ୍ଣ କୁମାର ଚୌବେ ଜଣେ ଚାଷୀ, ଯିଏ ଝିଅର ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ନାଗପୁରରେ ରୋଷେୟା ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ କୃଷି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ (KCC) ମାଧ୍ୟମରେ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେବା ସହ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ବି ଧାର କରଜ କରିଥିଲେ। ପରିବାରର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପରେ ଆକାଂକ୍ଷା ଭଲ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବାରୁ ବେଶ୍ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ କଥିତ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେବା ଭଳି ଖବର ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବେ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା।
ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ଏକ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଆକାଂକ୍ଷା ପୁନର୍ବାର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବାର ଚାପ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିଲା। ଏହି ଚିଠିରେ ସେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରଥମେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବାର ଆଶା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣିଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସାହସ ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ପରୀକ୍ଷା ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଉମଙ୍ଗ ସିଂହାର ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ପରିବାର ସହ କଥା ହୋଇ ସହାୟତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବାବେଳେ, ରାଜ୍ୟ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଯଶ ଘୋଙ୍ଘୋରିଆ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଦିନ, ଏନଏସୟୁଆଇ (NSUI) ର ଜାତୀୟ ସଭାପତି ବିନୋଦ ଜାଖର, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିପିନ ୱାନଖେଡେ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଆଶୁତୋଷ ଚୌକସେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ମଉଗଞ୍ଜରେ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପରିବାର ଉପରେ ଥିବା ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କୃଷି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ (KCC) ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଜାଖର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ପରିବାର ସହିତ ରହିଛି ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜାରି ରଖିବ। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପକୁ ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ଏଥିସହିତ, ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ଉଠୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ କିଭଳି ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, ତାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି।