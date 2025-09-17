Relationship Tip: ନିଜ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପାଖରୁ ଏହି ୫ଟି କଥା ଲୁଚାନ୍ତୁନି, ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସମ୍ପର୍କ
ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏହି ଜିନିଷ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ନିଆରା। କାରଣ ଦୁହେଁ କୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ତ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯତ୍ନ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଆଉ ଥରେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବ ପରି ମଧୁରତା ଆସେନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଦୁଇ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ। ଏହାକୁ ସମ୍ପର୍କର ମୂଳଦୁଆ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହା ସହିତ ଏକ ସୁଦୃଢ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କ ଗଢୁ ସେତେବେଳେ କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଯେମିତିକି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ୱା ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହ କିଛି ଜିନିଷ ସେୟାର କରିବାକୁ ସଙ୍କୋଚ କରନ୍ତି କିମ୍ୱା ତାଙ୍କ ପାର୍ଟନରକୁ ଲୁଚାନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଜଣକ ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି।
ସେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିପାରେ, ଯାହାକି ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ କେବେବି ଏହି ଜିନିଷଗୁଡିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ଋଣ: ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଲୁଚାଇବା ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଦେବା ଉଚିତ।
ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମିଛ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସାଥୀମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସେୟାର କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଜରୁରୀ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବା ଉଚିତ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବହୁ ଦିନର ରୋଗ, ଆଲର୍ଜି କିମ୍ବା ଭୟ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଧ୍ୟାନ ରଖିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ନିଜର ସମସ୍ୟା: ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। ତେଣୁ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବାଣ୍ଟିବା ଉଚିତ। ଏହା ତୁମକୁ ଅଧିକ ଆରାମ ଦେବ। ଏବଂ ତୁମ ପାର୍ଟନରକୁ ତୁମ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ ସେୟାର କର: ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ, ଯେପରିକି କ୍ୟାରିଅର, ବିବାହ, ପିଲାମାନେ, କିମ୍ବା ରହିବା ସ୍ଥାନ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ପରେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ବୁଲିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଘରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ପରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭଲ।
ଅସୁରକ୍ଷିତ: ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଆଚରଣ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବିଷୟରେ ନୀରବ ରହିବା ଭୁଲ।
ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜ ମନର କଥା ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଚାପି ରଖନ୍ତି। ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ।
ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏହା ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଏହା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ତାହା ନିଜ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।