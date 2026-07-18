ପୁରୁଣା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବିକ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁନି ଏହି ଭୁଲ, ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ
ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ ବିକ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଫୋନ୍ ବିକ୍ରି କରିବା ସମୟରେ ଫୋନର ଡାଟା ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ ନକରିବାର ଭୁଲ କରନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ହାତକୁ ଯାଇପାରେ।
ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାର ଅପବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ।
ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବିକ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟର ବ୍ୟାକଅପ୍ ନେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଫଟୋ, ଭିଡିଓ, କଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ମେସେଜ୍, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ଭଳି ଜରୁରୀ ଫାଇଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଆପଣ ଏହି ବ୍ୟାକଅପଗୁଡ଼ିକୁ Google Drive, iCloud, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସେଭ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏକ ନୂଆ ଫୋନ୍ ପାଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସହଜରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ।
ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସାଇନ୍ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ:
ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ବିକ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର Google ଆକାଉଣ୍ଟ, Apple ID, ଇମେଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆପ୍ରୁ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ନୂଆ ମାଲିକ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ପରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲକ୍ ଏବଂ Find My Device ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ:
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ରେ ଚାଲୁଛି, ତେବେ ‘Find My Device’କୁ ଅକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲକ୍କୁ କାଢ଼ିଦିଅନ୍ତୁ। iPhone ପାଇଁ ‘Find My iPhone’କୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର Apple IDରୁ ସାଇନ୍ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ।
ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ନୂଆ ଉପଭୋକ୍ତା ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜଟିଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡାଇ ପାରିବେ।
SIM ଏବଂ ମେମୋରୀ କାର୍ଡ କାଢ଼ି ରଖନ୍ତୁ:
ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ବିକ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସିମ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋଏସ୍ଡି କାର୍ଡ (ଯଦି ଅଛି) ବାହାର କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକ ଶୀଘ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଭୁଲ ହାତରେ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ।
ଫୋନର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ:
ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ବିକ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାର୍ଜର, ବାକ୍ସ ଏବଂ ବିଲ୍ ଭଳି ଜିନିଷ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସ୍କ୍ରିନ୍, କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
ଏହା କରିବା ଦ୍ଵାରା ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତେଣୁ ଏହି ବିବରଣୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।