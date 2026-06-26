ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ବିବାଦରେ ମହୁଆ ! ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣରେ କହିଲେ – ‘ବାଛି ବାଛି ମିଛ ଖବର ଚଲାଅ ନାହିଁ’

ତାଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିବା ପରେ ମହୁଆ ମୈତ୍ରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ କଥାର କିଛି ଅଂଶକୁ ହିଁ ବାଛି ବାଛି ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହ ସେ ଜୋର୍ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ।

By Shiv Sankar Singh

କୋଲକାତା: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ର ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୈତ୍ରା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନେଇ ଉଠିଥିବା ବିବାଦ ଉପରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରିପୋର୍ଟରମାନେ ଜଣେ ଭଲ ଅନୁବାଦକ ରଖିବା ଉଚିତ୍, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ନଜର ଟାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଖବରକୁ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଇ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ନାହିଁ।

ନିକଟରେ ବିବିସି (BBC) କୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମହୁଆ ମୈତ୍ରା ଟିଏମସିର ଗୋଷ୍ଠି କନ୍ଦଳ ଏବଂ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ମତଭେଦ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ଦେଖାଇବା ସହ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିବା ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଥିଲା। ଟିଏମସିରେ ଏକାଠି ଥିବା ସମୟକୁ ମନେ ପକାଇ ମହୁଆ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରର କଠିନ ସମୟରେ, ଯେମିତି କି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ୨୦୧୪ରେ ଲୋକସଭା ଟିକେଟ୍ ନମିଳିବା ସମୟରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ଏହି ବୟାନକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ମହୁଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କଥାର କିଛି ଅଂଶକୁ ହିଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଯାଉଛି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହୋସ୍ ଉଡାଇଲା ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ,…

‘ଚନ୍ଦା ପୁଅକୁ ମୁଁ ବାହା…

ଟିଏମସିରେ ଚାଲିଥିବା ଗୋଷ୍ଠି କନ୍ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ମୋଡ଼ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଦଳର ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜକୁ ଅସଲି ବୋଲି ଦାବି କରି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ତାଲିକା ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ, ମହୁଆ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପଛରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସ୍ପଷ୍ଟତାକୁ ସେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି।

ମହୁଆ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ନେତୃତ୍ୱ (ମମତା ବାନାର୍ଜୀ)ଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ କାହିଁକି କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କାମ କରିବା ଶୈଳୀକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଦଳ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି?

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ପରେ ସେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେଙ୍ଗଲ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ଦେବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ମହୁଆ ମୈତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ଦଳୀୟ ରାଜନୀତିଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥାଏ। ଏହାସହ ଦଳ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ମତ ରଖିବା ଓ ଅମତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ସେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ।

You might also like More from author
More Stories

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହୋସ୍ ଉଡାଇଲା ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ,…

‘ଚନ୍ଦା ପୁଅକୁ ମୁଁ ବାହା…

କାହିଁକି ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ଡେବ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ…

ପାକିସ୍ତାନରେ କିପରି ପ୍ରମାଣ ହୁଏ ନାଗରିକତା,…

1 of 31,491