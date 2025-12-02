ରୋହିତ-କୋହଲିଙ୍କ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟା ସାଜନି ଗମ୍ଭୀର… ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଙ୍କୁ ଚମତ୍କାର ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଶ୍ରୀସନ୍ଥ
"ରୋହିତ-କୋହଲିଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ବାଧା ନସାଜି ସେମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ଦିଅ।"
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କାରଣ, ପ୍ରଥମେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ହାରିଥିଲା, ଏବଂ ତା’ପରେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କର, କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି।
ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ, ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଶ୍ରୀସନ୍ଥ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କିଛି ଚମତ୍କାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀସନ୍ଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ, ବିଶେଷକରି ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀସନ୍ଥ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ କ’ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀସନ୍ଥଙ୍କ ପରାମର୍ଶ:
ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଶ୍ରୀସନ୍ଥ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ କେବଳ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗୌତମ ଭାଇ, କାହାକୁ ଅଟକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷକରି ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କୁ ଅଟକାନ୍ତୁ ନାହିଁ।”
“ସେମାନେ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖେଳିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଏହି ଦୁଇଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଦଶ ହଜାର ଗୁଣ ଭଲ।”
ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ:
ଶ୍ରୀସନ୍ଥ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିବା ବେଳେ, ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଆର ଅଶ୍ୱିନ ପରୋକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଅଶ୍ୱିନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ।
ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମତରେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀ ଦଳରେ ରହିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଯଦି ଏହା ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଚୟନ ତ୍ରୁଟି ଅଛି।
ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଠାଇଥିଲେ।
ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ସୁନ୍ଦର କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପନ୍ତ କିମ୍ବା ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ବଦଳରେ ଓପନର ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କୁ ୪ ନମ୍ବରରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି।