ଭାଇ ହାତରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁନି ଏହି ରଙ୍ଗର ରାକ୍ଷୀ, ପଡ଼ିବ ରାହୁ ଦଶା!

ଲାଲ ସୂତା ନା ହଳଦିଆ ସୂତା ଭାଇ ପାଇଁ କେଉଁ ରାଖୀ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ।

By Rojalin Mishra

ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ଏହି ପର୍ବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ।

ଏହି ଦିନ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଖୀ ବାଛିବା ସମୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଉଣୀଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ – ଲାଲ ସୂତା ଥିବା ନା ହଳଦିଆ ସୂତା ଥିବା ରାକ୍ଷୀ ଭାଇ ପାଇଁ ଭଲ।

ଭାଇକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କେଉଁ ରାଖୀ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ କେଉଁ ସୂତା ରାଖୀ କିଣିବା ଭଲ ହେବ।

କେଉଁ ସୂତା ରାଖୀ କିଣିବେ – ଲାଲ ନା ହଳଦିଆ?

ସନାତନ ଧର୍ମରେ, ଲାଲ ଏବଂ ହଳଦିଆ ଉଭୟ ରଙ୍ଗକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପ୍ରେମ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗକୁ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକତାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଲାଲ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗର ସୂତାର ରାଖୀ ଭାଇ ସହିତ ବାନ୍ଧିହେବ। ରାଖୀ ସୂତାର ଏହି ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିପାରିବ।

ଆପଣ ଏହିପରି ବାଛିପାରିବେ
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏହି ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ଉତ୍ସାହୀ, ତେବେ ଆପଣ ଲାଲ ସୂତାରେ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିପାରିବେ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥିର, ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦିଆ ସୂତାରେ ରାଖୀ ବାଛିପାରିବେ।

ପ୍ରେମ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତୁ
ରାଖୀର ରଙ୍ଗ ଲାଲ କି ହଳଦିଆ, ଏହା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭାବନା।

ତେଣୁ, ଆମର ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଯେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ, ରଙ୍ଗର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଛାଡ଼ି ପ୍ରେମ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତୁ।

ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବ।

