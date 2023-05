Video: ‘ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ କାହାର ଇଛା ନାହିଁ?’ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ଏପରି

କର୍ଣ୍ଣାଟକ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ସେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣ ସଭା କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କଲବୁର୍ଗୀରେ ପହଁଚିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ରୋଡ ଶୋ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ସହ ଭେଟିଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, କାହାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଇଛା ନାହିଁ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ପିଲାମାନେ ଏକ କୌତୁହଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ।

ପ୍ରଧାମନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଯେତେବେଳେ କଲବୁର୍ଗୀରେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ପହଁଚିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ସହ ମଜାମସ୍ତି କରିବା ମୁଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଭିଡିଓରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକୃତି କରିବାକୁ କହିଥିଲେ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ।

ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ବଡ ହୋଇ ତୁମେମାନେ କଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଏଥିରେ ଜଣେ ପିଲା ପୋଲିସ ତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ କହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆଇଏମଏସ ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଉତ୍ତର ଶୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ କାହାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଇଛା ନାହିଁ? ତେବେ ଜଣେ ବାଳକ କହିଥିଲା ଯେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ଇଛା ଅଛି ।

କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମେ’ ୧୦ ତାରିଖ ଦିନ ମତଦାନ ହେବ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିଜ ଦଳର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନଙ୍କୁ କଡା ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହାପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟନଗରରେ କଂଗ୍ରେସର ଘୋଷଣାପତ୍ରକୁ ନେଇ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ଏହାର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦଳର ଉଦ୍ୟମ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ୍ ଯେ ମୁଁ ହନୁମାନଙ୍କ ଭୂମିରେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ପ୍ରଣାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଦେଖ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

#WATCH | Karnataka: Prime Minister Narendra Modi had a light-hearted interaction with children in Kalaburagi earlier today, before the roadshow here. pic.twitter.com/HYOoei56xf

— ANI (@ANI) May 2, 2023