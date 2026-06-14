ଭାରତର ବିଭାଜନ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ୍ ଥିଲା ମାନୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ !
ଭାଗବତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୌଣସି ବି ଦେଶକୁ ନେଇ ଆରଏସଏସର କୌଣସି ଅଲଗା ବୈଦେଶିକ ନୀତି ନାହିଁ ଏବଂ ସଂଘ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରେ।
ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ : ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (RSS) ର ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କେରଳର ତିରୁବନନ୍ତପୁରମଠାରେ ସଂଘର ଶତାବ୍ଦୀ ବର୍ଷ ସମାରୋହ ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ସଂଘର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସେୟା ରହିବ ଯାହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଅଟେ; କିନ୍ତୁ ସେଠାକାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନାର ଦ୍ୱାର ସେମାନେ ସେପଟୁ ସଦାବେଳେ ଖୋଲା ରଖିବା ଉଚିତ୍।
ମୋହନ ଭାଗବତ ସଂଘର ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ହୋସବାଲେଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଇଥିବା ସେହି ବୟାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଆଲୋଚନାର ଦ୍ୱାରା ଖୋଲା ରଖିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଭାଗବତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ହୋସବାଲେଙ୍କ ଇସାରା ପାକିସ୍ତାନର ଶାସନ ଗାଦି କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନଥିଲା, ବରଂ ସେଠାକାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥିଲା।
ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଜି ବି ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାରତର ବିଭାଜନକୁ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ସେଠାକାର ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଏବେ ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ‘ଦୁଇ-ରାଷ୍ଟ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ’ (ଟୁ-ନେସନ୍ ଥିଓରି) ର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଠି ମିଳିମିଶି ରହିବା ସବୁଠୁ ଭଲ ଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି।
ନିଜ କଥାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ମୋହନ ଭାଗବତ ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ଏବଂ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ହିଟଲରଙ୍କ ଭଳି କ୍ରୂର ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ନୁହେଁ। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହରାଇ ଦେଉ, ତଥାପି ସେଠାକାର ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ହେବ ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନାର ରାସ୍ତା ଖୋଲା ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ।”
ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଯେ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ମାମଲାରେ ଆରଏସଏସର କୌଣସି ଅଲଗା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନାହିଁ। ସଂଘ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ନୀତି ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏହି ବୟାନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ, ସଂଘ ଯେଉଁଠି ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିବା ସପକ୍ଷରେ ଅଛି, ସେହିପରି ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଓକିଲାତି କରୁଛି।