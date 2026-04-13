ମୂଳାଙ୍କ ୧, ୩ ଓ ୪ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ସଫଳତାର ଦ୍ୱାର; ମିଳିବ କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ!

Numerology Prediction : ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଶେଷ କରି ଅଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନକୁ କୁହାଯାଏ | ଯଦି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ଉଭୟକୁ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ସମାନତା ଏହା ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ଅତୀତ ସହିତ ଜଡିତ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଉଭୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ | ଅଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସୂଚନା ପାଇ ହେବ | ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଭଳି ସଂଖ୍ୟା ବିଜ୍ଞାନ ବା ‘ନ୍ୟୁମେରୋଲୋଜି’ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିପାରିବା। ଆଜି ୧୩ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬, ସୋମବାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମୂଳାଙ୍କ ଅନୁସାରେ କଣ ରହିଛି ଖାସ
ମୂଳାଙ୍କ ୧ (ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ମାସର ୧, ୧୦, ୧୯ କିମ୍ବା ୨୮ ରେ ଜନ୍ମିତ): ଆଜି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ।
ମୂଳାଙ୍କ ୨ (ଜନ୍ମ ତାରିଖ ୨, ୧୧, ୨୦, ୨୯): ଆଜି ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିପାରେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।
ମୂଳାଙ୍କ ୩ (ଜନ୍ମ ତାରିଖ ୩, ୧୨, ୨୧, ୩୦): ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ।
ମୂଳାଙ୍କ ୪ (ଜନ୍ମ ତାରିଖ ୪, ୧୩, ୨୨, ୩୧): କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ।
ମୂଳାଙ୍କ ୫ (ଜନ୍ମ ତାରିଖ ୫, ୧୪, ୨୩): ନୂଆ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଗତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ମୂଳାଙ୍କ ୬ (ଜନ୍ମ ତାରିଖ ୬, ୧୫, ୨୪): ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହନ୍ତୁ।
ମୂଳାଙ୍କ ୭ (ଜନ୍ମ ତାରିଖ ୭, ୧୬, ୨୫): ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି।
ମୂଳାଙ୍କ ୮ (ଜନ୍ମ ତାରିଖ ୮, ୧୭, ୨୬): ଆଜି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତୁ।
ମୂଳାଙ୍କ ୯ (ଜନ୍ମ ତାରିଖ ୯, ୧୮, ୨୭): ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।