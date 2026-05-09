ଫସିଗଲେ ଦୁଇ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର, ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲେନି ଯଶସ୍ୱୀ, ନାଡା ଜାରି କଲା ନୋଟିସ୍

ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ଅଡୁଆ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଢ଼ିଲା କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଅଡୁଆ । ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଦୁଇ ଉଦୀୟମାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ NADA ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ଏବଂ ଶଫାଲି ବର୍ମା। ଯଶସ୍ୱୀ ବର୍ତ୍ତମାନ IPL ୨୦୨୬ ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଶଫାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ T୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯାଉଛି।

ଜାତୀୟ ଡୋପିଂ ଆଣ୍ଟି-ଏଜେନ୍ସି ୱେୟାର ଆବାଉଟ୍ ବିଫଳତା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପାରି ନଥିଲେ।

ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏବଂ ଶଫାଲି ବର୍ମାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଯିଏ ୧୨ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ଟେଷ୍ଟରେ ହାର ମାନିବେ ତାଙ୍କୁ ଡୋପିଂ ନିରୋଧୀ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷର ବାସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ! ଶ୍ରେୟସ…

ରାତାରାତି କାହିଁକି କମିଗଲା ଏହି…

ପଞ୍ଜିକୃତ ପରୀକ୍ଷା ପୁଲ୍ (RTP) ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଡୋପ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିନର ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜଣେ ଡୋପ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିକାରୀ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ନୋଟିସରେ, NADA ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଅଧିକାରୀ ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ଡୋପ୍ ପରୀକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଖୋଜ ଥିଲେ।

ସେହିପରି, ଶେଫାଲି ବର୍ମାଙ୍କ ନମୁନା ନଭେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ଉଭୟ କ୍ରିକେଟର RTP ଅଧୀନରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ, ତା’ପରେ ସମୟ ପାଇଲେ ମିସ୍ ହୋଇଥିବା ଟେଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି।

ଶଫାଲି ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ସାତ ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ ୧୮ ଏବଂ ୨୦ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନଥିଲେ। ଏହା ପରେ, NADA ପ୍ରଥମ ମିସ୍ ହୋଇଥିବା ଟେଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରିଛି।

ନାଡା (NADA)ଏ ବିଷୟରେ ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ଆଇସିସିକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମିସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ବାସନ୍ଦର ଆଶଙ୍କାବଢ଼ିଯିବ ।

 

You might also like More from author
More Stories

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ! ଶ୍ରେୟସ…

ରାତାରାତି କାହିଁକି କମିଗଲା ଏହି…

ଟି-୨୦ ରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଫେରାଇ ନେବେ କି ବିରାଟ…

ବାପା ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର

1 of 2,881