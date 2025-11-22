ଓଭରଟାଇମ୍ କଲେ ଦୁଇଗଣା ଟଙ୍କା… ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ଲେବର ଆଇନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେଉଁସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି
ନୂଆ ଲେବର ଆଇନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ମୋଦି ସରକାର।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶ୍ରମ ସଂସ୍କାର ପଦକ୍ଷେପରେ, ମୋଦି ସରକାର ନଭେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରେ ୨୯ଟି ପୁରୁଣା ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚାରୋଟି ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି।
ସରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ, ଦେଶର ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁନଃପରିଭାଷିତ କରୁଛି।
ନୂତନ ନିୟମ ୪୦୦ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କଭରେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା।
୧. ଆଧୁନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଦେଶର ଅନେକ ଶ୍ରମ ଆଇନ ୧୯୩୦ ରୁ ୧୯୫୦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଯେପରିକି ଗିଗ୍ କର୍ମଚାରୀ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିନଥିଲେ। ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ।
୨. ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ସମୟାନୁସାରେ ଦରମା ସୁନିଶ୍ଚିତ:
ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଏବଂ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ଏକ ଆଇନଗତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଏହା ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସୁରକ୍ଷାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
୩. କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା:
୪୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଖଣି, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଭରେଜ୍ ମିଳିବ।
୪. କେବଳ ୧ ବର୍ଷ ଚାକିରି ପାଇଁ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି:
ପୂର୍ବରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଚାକିରି ପରେ ମିଳୁଥିବା ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ପରେ ମିଳିବ। ଏହା ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁବିଧା।
୫. କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁବିଧା:
ମହିଳାମାନେ ଏବେ ସମ୍ମତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ରାତି ସିଫ୍ଟରେ କାମ କରିପାରିବେ। ନୂତନ ସଂହିତା ସମାନ ଦରମା ଏବଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ। ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି।
୬. ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗିଗ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ସ୍ୱୀକୃତି:
Ola-Uber ଡ୍ରାଇଭର, Zomato-Swiggy ଡେଲିଭରି ପାର୍ଟନର ଏବଂ ଆପ୍-ଆଧାରିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଲାଭ ପାଇବେ।
ଏଗ୍ରିଗେଟରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଟର୍ଣ୍ଣଓଭରର ୧-୨% ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କର UAN ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ।
୭. ଦୁଇଗୁଣ ଓଭରଟାଇମ୍ ଦରମା:
କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବେ ଦୁଇଗୁଣ ହାରରେ ଓଭରଟାଇମ୍ ଦରମା ପାଇବେ। ଏହା ଓଭରଟାଇମ୍ ଦେୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।
୮. ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନେ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରି ସମାନ ସୁରକ୍ଷା:
ଠିକା ଶ୍ରମିକମାନେ ଏବେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଚାକିରି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ପ୍ରବାସୀ ଏବଂ ଅସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ।
୯. ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅନୁପାଳନ ସହଜ:
ଏକକ ଲାଇସେନ୍ସ ଏବଂ ଏକକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ, ଯାହା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅନୁପାଳନ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ଶିଳ୍ପକୁ ଲାଲ ଫିତାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ।
୧୦. କର୍ମଚାରୀ-କମ୍ପାନୀ ବିବାଦର ନୂତନ ସମାଧାନ ମଡେଲ:
ଏବେ ଏକ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର-କମ୍-ଫିସିଲିଟେଟର ସିଷ୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦଣ୍ଡମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବଦଳରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ।
ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ୨୦୪୭ ପାଇଁ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଏହି ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ମଜୁରୀ ସଂହିତା ୨୦୧୯, ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କ ସଂହିତା ୨୦୨୦, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ୨୦୨୦, ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସଂହିତା ୨୦୨୦ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି।