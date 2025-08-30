ରାଜଧାନୀରେ ଡବଲ ମର୍ଡର, କଇଁଚିରେ ଛେଚି ସ୍ତ୍ରୀ- ଶାଶୁକୁ ହତ୍ୟା, ଜ୍ୱାଇଁ ଫେରାର

ଘରୋଇ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ

By Rojalin Mishra
Double murder in the capital, wife and mother-in-law killed, son-in-law rescued

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡବଲ ମର୍ଡର। ଦିଲ୍ଲୀର ରୋହିଣୀ ସେକ୍ଟର ଘଟିଛି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଶାଶୁଙ୍କୁ କଇଁଚିରେ ମାରି ହତ୍ୟା କଲା ଜ୍ୱାଇଁ। ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇବା ପରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି ହତ୍ୟାକାରୀ ଜ୍ୱାଇଁ।

କ’ଣ ହେଉଛି ପୂରା ଘଟଣା?
ଦିଲ୍ଲୀର ରୋହିଣୀ ସେକ୍ଟର ୧୭ରେ ୨୭ ବର୍ଷୀୟା ପ୍ରିୟା ଏବଂ ୬୩ ବର୍ଷୀୟା କୁସୁମ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ କଇଁଚିରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ଜ୍ୱାଇଁ ଯୋଗେଶ ସେହଗଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯିଏ ଘଟଣା ପରଠାରୁ ଫେରାର୍ ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଫୋରେନସିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

IPL ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ନେଲେ ବଡ଼…

ସାଂସଦମାନଙ୍କ ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ରାଗିଗଲେ ଲୋକେ,…

ଘରୋଇ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା
ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଘରୋଇ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରଠାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୋଗେଶ ଫେରାର୍ ଅଛି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ହିଁ ହତ୍ୟା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡିବ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ଫୋରେନସିକ୍ ଟିମ୍ ଅପରାଧସ୍ଥଳର ତଦନ୍ତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି।

ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ୍ରିପଲ୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା

ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦ ତାରିଖରେ ତ୍ରିପଲ୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଏକ ଘରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ମୈଦାନଗଡ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଘରର ପୁଅ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲା।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ପୁଅ ତାଙ୍କ ବାପା, ମା ଏବଂ ଭାଇଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରେମ ସିଂହ (ବୟସ ୪୫ ରୁ ୫୦ ବର୍ଷ), ରଜନୀ (ବୟସ ୪୦ ରୁ ୪୫ ବର୍ଷ), ହ୍ରିତିକ୍ (ବୟସ ୨୪ ବର୍ଷ) ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।

ଦିଲ୍ଲୀର କରାୱାଲ ନଗରରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିପଲ୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା।
ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର କରାୱାଲ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ ୯ ତାରିଖରେ ଏକ ତ୍ରିପଲ୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜୟ ଶ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ପରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

IPL ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ନେଲେ ବଡ଼…

ସାଂସଦମାନଙ୍କ ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ରାଗିଗଲେ ଲୋକେ,…

ବୁଡ଼ିବା ପରେ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପରିଚୟ…

୩୧ ଅଗଷ୍ଟ ପରେ Paytm ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ନେଇ…

1 of 26,286