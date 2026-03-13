IPL ପୂର୍ବରୁ RCB ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଶନିଙ୍କ ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟି, ଖେଳିବେନି ଏହି ଖେଳାଳି, ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା
IPL 2026: ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନ୍ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିସିସିଆଇ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛି। ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଧ୍ୟାନ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯାଇଛି, ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ।
ଏହା ମଧ୍ୟରେ, ଆରସିବି ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ଆସିଛି, ଯାହା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି, ଏବଂ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଦଳର ଷ୍ଟାର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଦଳରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ କି ନାହିଁ।
ଜୋଶ ହାଜେଲଉଡଙ୍କ ଉପରେ ସସପେନ୍ସ
ପ୍ରାୟ ୧୮ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ, ଆରସିବି ଶେଷରେ ୨୦୨୫ ରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଇପିଏଲ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଥିଲା। ରଜତ ପାଟିଦାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇ ରହିଛି । ସେ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର ଆକର୍ଷଣ ରହିଛନ୍ତି।
ଦଳଟି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜୋଶ ହାଜେଲଉଡଙ୍କ ସେବା ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ହାସଲ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା; କିନ୍ତୁ, ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ନୁହଁନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆଗାମୀ IPL ସିଜିନରେ ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଅସମ୍ଭବ।
ଡାକ୍ତରୀ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅପେକ୍ଷାରେ
ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଜୋଶ ହାଜେଲଉଡଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। IPLରେ ତାଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁରନ୍ତ ନିଆଯିବ ନାହିଁ; ବରଂ, ଏହା ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମିଳିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ହାଜେଲଉଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ହେବ ତାହା ଆକଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର ରହିଛି।
RCB ଜୋଶ ହାଜେଲଉଡଙ୍କ ଉପରେ କୋଟି କୋଟି ନିବେଶ କରିଛି
RCB ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଜୋଶ ହାଜେଲଉଡଙ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୨.୫ କୋଟି ନିବେଶ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ RCB ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ୨୦୨୨ ଏବଂ ୨୦୨୪ ଉଭୟ ସିଜିନରେ ସେ ପ୍ରାୟ ୭.୫ କୋଟି ମୂଲ୍ୟରେ RCB ଦଳରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୦ ଏବଂ ୨୦୨୧ ସିଜିନରେ ହାଜେଲଉଡ୍ ସିଏସକେ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ । ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ତାଙ୍କୁ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହାଜେଲଉଡ୍ଙ୍କ ଆଇପିଏଲ ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି; ତଥାପି, ତାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ସସପେନ୍ସ ଗଭୀର ରହିଛି।