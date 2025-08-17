5 ଦିନରେ 2 ଥର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ, କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଏମିତି କେବେ ନା ହୋଇଥିଲା ନା କେବେ ହେବ…

5 ଦିନରେ 2 ଥର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ, କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଏମିତି କେବେ ନା ହୋଇଥିଲା ନା କେବେ ହେବ…
ଯୁଗଲ୍ ସାଇନି ୨୮ ବଲ୍ରେ ୬୩ ରନ୍ର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣର ୨୪ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅର୍ଜୁନ ରାପାଡିଆ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଦିଲ୍ଲୀ କିଙ୍ଗସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ନେଇ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନର୍ଥ ଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ଖେଳାଳି ଅର୍ଜୁନ ୨ ଓଭରରେ ୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ପେଲରେ ମୋଟ ୩୦ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଡିପିଏଲ୍ ୨୦୨୫ରେ ଏହା ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଲ ଚୌଧୁରୀ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ନେଇଥିଲେ।
ନର୍ଥ ଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ଅଧିନାୟକ ହର୍ଷିତ ରାଣା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଦିଲ୍ଲୀ କିଙ୍ଗସ୍ର ଓପନର୍ ୟଶ୍ ଧୁଲ୍ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ୫୧ ବଲ୍ରେ ୨୦୫ ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ୧୦୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଯୁଗଲ୍ ସାଇନି ୨୮ ବଲ୍ରେ ୬୩ ରନ୍ର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ୍ ରାପାଡିଆ ୧୫ତମ ଓଭରରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍କୋରକୁ ୨୦୦ ତଳେ ଅଟକାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ଅର୍ଜୁନ୍ ରାପାଡିଆ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ୨୫ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ୯ମ ଓଭରରେ ବଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଏହି ଓଭରରେ ୩ ଚୌକା ଏବଂ ୨ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏହି ଓଭରରେ ସେ ମୋଟ ୨୫ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ୧୫ତମ ଓଭରରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଓଭରର ୪ର୍ଥ, ୫ମ ଏବଂ ୬ଷ୍ଠ ବଲ୍ରେ ସେ ଯଥାକ୍ରମେ ଆଦିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରୀ, ପ୍ରାଂଶୁ ବିଜୟରନ୍ ଏବଂ ସିମରଜିତ୍ ସିଂହଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ସିଜିନ୍ ୨ର ଦ୍ୱିତୀୟ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍।
ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଦିଲ୍ଲୀ କିଙ୍ଗସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା
ଏହି ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୬-୧୬ ଓଭରର ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଦିଲ୍ଲୀ କିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧୯୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଯଶ ଧୁଲ୍ (୧୦୫) ଏବଂ ଯୁଗଲ୍ ସାଇନି (୬୩) ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ନର୍ଥ ଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ୧୬ ଓଭରରେ କେବଳ ୧୮୨ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ୧୫ ରନ୍ ରେ ଜିତିଥିଲା। ତଥାପି, ନର୍ଥ ଦିଲ୍ଲୀର ଓପନର ସାର୍ଥକ ରଞ୍ଜନ (୫୨) ଏବଂ ଅର୍ଣ୍ଣବ ବାଗା (୪୩) ଭଲ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ।