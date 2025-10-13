ଏ କ’ଣ… ସାମାନ୍ୟ ଗୁପ୍ଚୁପ ପାଇଁ ବିଗବସ୍ ସେଟରେ ମହାଭାରତ, ପରସ୍ପରକୁ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ୍ ଛେଚିଲେ…
ବିଗବସ୍ ସେଟରେ ମହାଭାରତ, ଗୁପଚୁପ ପାଇଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ
ମୁମ୍ବାଇ: ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯ର ଅପକମିଙ୍ଗ୍ ନୋମିନେସନ୍ ଟାସ୍କରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମହାଭାରତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । କାରଣ ଅମାଲ୍ ମଲିକ୍ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ବଜାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ନୋମିନେସନ୍ ଟାସ୍କରେ ଏହି ଝଗଡ଼ା ପରେ ଘରର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ତେବେ ଦୁହେଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ସେମାନେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ । ଏହାପରେ ପୁରା ଗୃହ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଯାଇଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାଳତୀ ଚହର ଏବଂ ମୃଦୁଲ୍ ତିୱାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟରେ, ଗୌରବ ଖାନ୍ନା ଏବଂ ବସିର ଅଲି ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି । ବିଗ୍ ବସ୍ ସିଜନ୍ ୧୯ର ଏହି ନୂତନ ପ୍ରୋମୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ମୁହାଁମୁହିଁ ମାଳତୀ ଏବଂ ମୃଦୁଲ୍: ପ୍ରୋମୋର ଆରମ୍ଭ ବିଗ୍ ବସ୍ର ସ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, “ନୋମିନେସନ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ । ଆଜି ତୁମେମାନେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାନିପୁରୀ ଖୁଆଇବ।” ଭିଡିଓରେ ତା’ପରେ ଅନ୍ୟ ଘରର ସାଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହେବାର ଏକ ସଙ୍କେତ ସ୍ଵରୁପ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।
ଏହି ସମୟରେ କୁନିକା ସଦାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, “ଆକ୍କଡ୍ ବକ୍କଡ୍ ବମ୍ବେ ବୋ,” ଏହା ପରେ ମାଳତୀ ଚହର ମୃଦୁଲ ତିୱାରୀଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, “ତୁମେ ଏହାକୁ ମଇଳା କରୁଛ।” ଯାହାର ଉତ୍ତରରେ ମୃଦୁଲ କ୍ରୋଧର ସହିତ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, “ତୁମେ ନିଜେ ମଇଳା।”
ନୀଲମଙ୍କୁ ପ୍ରଣୀତଙ୍କ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ: ସେହିପରି ନୀଲମଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିବାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ପ୍ରଣୀତ ମୋରେ କହୁଛନ୍ତି, “କମ୍ ସେ କମ୍ ମୁଁ ଚୁଗୁଲି କରୁନି।” ଏହା ଶୁଣି ନୀଲମ ରାଗିଯାଉଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ।
କଲର୍ସ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପ୍ରୋମୋ ସେୟାର କରି କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛି, “ପାନିପୁରୀ ଟାସ୍କ ସହିତ ନିମୋନେସନ୍ ଆହୁରି ମସଲାଦାର ହୋଇଯାଇଛି । ଦେଖାଯାଉ କିଏ ମନୋନିତ ହେଉଛି! #BiggBoss19ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଏପିସୋଡ୍ ରାତି ୯ଟାରେ #JioHotstarରେ ଏବଂ ରାତି 10:30 ରେ @colorstv ରେ ଦେଖନ୍ତୁ।”