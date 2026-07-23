ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷଙ୍କ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଆକାଶରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ‘କୁଶ’
‘କୁଶ’ ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ଭୂମିରୁ ଆକାଶ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର (Long-Range Surface-to-Air Missile–LRSAM)ର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି
ବାଲେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳସ୍ଥିତ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ(ଆଇଟିଆର)ରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (ଡିଆରଡିଓ) ଗୁରୁବାର ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ‘କୁଶ’ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଏହି ଘାତକ ମିସାଇଲ ଲକ୍ଷ ଭେଦ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଡିଆରଡିଓର ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
‘କୁଶ’ ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ଭୂମିରୁ ଆକାଶ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର (Long-Range Surface-to-Air Missile–LRSAM)ର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି। ଏହା ଭାରତର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବିରୋଧରେ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଟି ସଫଳତାର ସହ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିଥିଲା, ଯାହା ନୂତନ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି।
‘କୁଶ’ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ, ମାନବବିହୀନ ବିମାନ (ୟୁଏଭି), କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ବିମାନଙ୍କୁ ଆକାଶରେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବ। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ରାଡାର, କମାଣ୍ଡ ଓ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟର ସମେତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ର ଡିଆରଡିଓର ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସହଭାଗୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏଥିପାଇଁ ଡିଆରଡିଓ ଓ ଶିଳ୍ପ ସହଭାଗୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହାକୁ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ବିଭାଗର ସଚିବ ରାଜେଶ କୁମାର ସିଂହ, ଯିଏ ଏହି ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମର ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଏହି ସଫଳ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ଭାରତର ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ହାସଲ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହା ଦେଶର ବହୁସ୍ତରୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।