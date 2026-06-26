DRDOରେ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି, ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଚୟନ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ଓ କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ

DRDO Recruitment 2026: ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗବେଷଣାଗାର ‘ଡିଫେନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀ’ (DEAL) ବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏହି ନିଯୁକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ସାରା ଦେଶର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ଡିପ୍ଲୋମା ଏବଂ ITI ପାସ୍ କରିଥିବା ଯୁବକମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ, ଦରମା ଏବଂ ଏବଂ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ ସେବିଷୟରେ…
ଖାଲି ପଦବୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା
ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ମୋଟ୍ ୧୯ଟି ପଦବୀ: ଯଦି ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ମେକାନିକାଲ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଅତିକମରେ ୬୦% ମାର୍କ ସହ B.E. କିମ୍ବା B.Tech କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ B.Sc. (PCM/PCB) ସହିତ B.Lib କିମ୍ବା B.L.I.Sc. କରିଥିବା ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାସରେ ୧୨,୩୦୦ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମିଳିବ ।
ଡିପ୍ଲୋମା ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ମୋଟ୍ ୦୮ଟି ପଦବୀ: ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ମେକାନିକାଲ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ୬୦% ମାର୍କ ସହ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ମାସିକ ୧୦,୯୦୦ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
ITI ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ମୋଟ୍ ୫୦ଟି ପଦବୀ: ଫିଟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ, ମେସିନିଷ୍ଟ, ଟର୍ଣ୍ଣର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର, ଷ୍ଟେନୋ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମେକାନିକ ସମେତ ୨୧ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ITI ପାସ୍ (NCVT/SCVT ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧାରୀ) ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାସରେ ୧୦,୫୬୦ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ।
ଜରୁରୀ ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ
ବୟସ ସୀମା: ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ: ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେବଳ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ୨୦୨୨, ୨୦୨୩, ୨୦୨୪, ୨୦୨୫ ଏବଂ ୨୦୨୬ ବର୍ଷରେ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ନିୟମିତ ପାଠପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ।
କୋର୍ସ ଅବଧି: ଏହି ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେବ । ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ପରେ DRDO କିମ୍ବା DEAL ରେ ସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ପାଇଁ କୌଣସି ଦାବି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।
କେମିତି ହେବ ଚୟନ ଏବଂ କେବେ ରହିଛି ଶେଷ ତାରିଖ?
ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଦୀର୍ଘ କିମ୍ବା ଜଟିଳ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଚୟନ ସେମାନଙ୍କ ଏକାଡେମିକ ମେରିଟ୍, ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ସିଧାସଳଖ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ । ଏହି ନିଯୁକ୍ତିର ବିଜ୍ଞାପନ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ତାରିଖ ୨୩ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ଠାରୁ ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ ।
କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ?
ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଏବଂ ଡିପ୍ଲୋମା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ NATS 2.0 ପୋର୍ଟାଲ (https://nats.education.gov.in) କୁ ଯାଇ ‘DEAL ID: NUKDDC000015’ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ । ସେହିପରି ITI ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ NAPS ପୋର୍ଟାଲ (https://www.apprenticeshipindia.gov.in) କୁ ଯାଇ ‘Establishment Code: E01160500005’ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।