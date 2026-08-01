୫ କିମି ଉଚ୍ଚତାରୁ କରିବ ସଠିକ୍ ଆକ୍ରମଣ; ଟ୍ରାକ କରିବା କଷ୍ଟକର!
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (ଡିଆରଡିଓ) ଏବେ ଏପରି ଏକ ଡ୍ରୋନ ସିଷ୍ଟମ ତିଆରି କରୁଛି, ଯାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇ ପାରିବନାହିଁ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ରକ୍ତମୁଖା। କଥାକଥାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧର ଧମକ। ସେମାନଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ବିକାଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଚଳାଉଛି। ଡ୍ରୋନ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (ଡିଆରଡିଓ) ଏବେ ଏପରି ଏକ ଡ୍ରୋନ ସିଷ୍ଟମ ତିଆରି କରୁଛି, ଯାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇ ପାରିବନାହିଁ। ଚୀନ, ପାକିସ୍ତାନ ବା ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଫେରିବ! ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଭାରତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ ରଖିଛି ‘ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ କ୍ଲୋଜ ଫର୍ମେସନ ଫ୍ଲାଇଂ ଅଫ ମଲ୍ଟିପଲ ଡ୍ରୋନ୍ସ’। ଯାହାକୁ ‘ସ୍ଲେଭ ଡ୍ରୋନ୍’ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ଡ୍ରୋନ୍ର ତିଆରି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ: ଡିଆରଡିଓ ଦେଶର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସାମରିକ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଡିଆରଡିଓ ୫୦ଟି ଡ୍ରୋନ ଥିବା ଏକ ‘ଜାମ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ସ୍ୱାର୍ମ’ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଗିଛି। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ମାତ୍ର ଅଧା ମିଟର ଦୂରତା ରଖି ସଠିକ ଭାବେ ଉଡ଼ି ପାରିବେ। ଏ ଗୁଡ଼ିକୁ ‘ସ୍ଲେଭ ଡ୍ରୋନ’ କୁହାଯାଉଛି।
ଡିଆରଡିଓର ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ କ’ଣ? : ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଡିଆରଡିଓର ‘ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ’ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଲିଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଶୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ବିକାଶରେ ସାମିଲ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା।
‘ମଲ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ସର କ୍ଲୋଜ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ଫ୍ଲାଇଂ’ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ସାମିଲ ନାହାନ୍ତି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭୂମିସ୍ତରରେ ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନକୁ ବଢ଼ାଇବା ଓ ଦେଶୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପକୁ ମଜବୁତ କରିବା। ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଡ୍ରୋନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବଢ଼ୁଥିବା ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଉଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ, ମେ ୨୦୨୫ରେ ହୋଇଥିବା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ଡ୍ରୋନ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ, ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ ଓ ସଠିକ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲା। ଏହି ଅନୁଭବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ଥିବା ଡ୍ରୋନ ନେଟୱର୍କ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।
କିପରି କାମ କରିବ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍?: ଡିଆରଡିଓର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଗୋଟିଏ ମାଷ୍ଟର ଡ୍ରୋନ ରହିବ। ଯାହା ଅନ୍ୟ ୪୯ଟି ଡ୍ରୋନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ମାଷ୍ଟର ଡ୍ରୋନକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିବ। ଏହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗ୍ରିଡ୍ରେ ସମସ୍ତ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଯୁକ୍ତିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ଯେ, ସମସ୍ତ ଡ୍ରୋନ୍ ସ୍ଥିର ରହିବେ ଓ ପରସ୍ପର ସହ ଧକ୍କା ନଲାଗି କେବଳ ୫୦୦ ମିଲିମିଟର ଦୂରତାରେ ଉଡ଼ିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ମାତ୍ର ୫ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସଠିକତା ସହ ନିଜ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ର ବିଶେଷତ୍ୱ: ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଡ୍ରୋନ୍ କଠିନ ଭୌଗୋଳିକ ଓ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାମ କରିବାର କ୍ଷମତା ଦେବ। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ୫,୦୦୦ ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଥିବା ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଡ଼ିପାରିବ। ଏ ଗୁଡ଼ିକ ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରି ଆସିବାର କ୍ଷମତା ରଖିବେ। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ୨୦ ମିଟର ବେଗର ପବନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ।
ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦେଖି ଡ୍ରୋନ୍ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଜାମିଂ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସିଷ୍ଟମ ବିକାଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।