ବିପଦରେ ବିଚରା Dream 11, ବିସିସିଆଇକୁ ଦେବେ ଏତେ କୋଟି, ଆଣିବ କୋଉଠୁ, ନଦେଲେ ଫସିବା ଥୟ…
ଏହି ଚୁକ୍ତି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଡ୍ରିମ୍ 11 ମଧ୍ୟରେ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଲୋଗୋ 2023 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଜର୍ସିରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଚୁକ୍ତି 2026 ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବାର ଥିଲା।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ସହିତ ଡ୍ରିମ୍ ୧୧ର ପ୍ରାୟୋଜକତା ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଭାରତ ସରକାର ଅନଲାଇନ୍ ଟଙ୍କା ଗେମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଏକ ଆଇନ କରିବା ପରେ, ଡ୍ରିମ୍ ୧୧ ସମେତ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କର କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ୟାଣ୍ଟାସି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ BCCI ସହିତ କଥା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ବୈଠକରେ, ଜର୍ସି ପ୍ରାୟୋଜକ ଚୁକ୍ତିରୁ ପୃଥକ ହେବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଡ୍ରିମ୍ ୧୧ ଏବଂ BCCI ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି $41 ମିଲିୟନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 358 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଥିଲା।
BCCI ଏବଂ ଡ୍ରିମ୍ 11 ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ଶେଷ ହୋଇଛି?
ଡ୍ରିମ୍ ୧୧ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୮ ବିଲିୟନ ଡଲାର। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଯିଏ ବି ଏପରି ଖେଳ ବଜାରକୁ ଆଣିବ ତାଙ୍କୁ ତିନି ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେହି ସମୟରେ, ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ମନି ଗେମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ନୂତନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏପରି ଖେଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ହେବ।
ବିସିସିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି
ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖବରକାଗଜ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିସିସିଆଇ ଏପରି କୌଣସି କାମ କରିବ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ଦେଶର ଆଇନ ଅନୁମତି ଦେଇନାହିଁ। ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘ଆମେ ଦେଶର କୌଣସି ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବୁ ନାହିଁ’। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏସିଆ କପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜର୍ସି ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରାୟୋଜକ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ।