ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳୁଛି ପାକିସ୍ତାନ, ୩୦୦ ପିଲାଙ୍କୁ HIV ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦେଲେ ସରକାର, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ

ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳୁଛି ପାକିସ୍ତାନ, ୩୦୦ ପିଲାଙ୍କୁ HIV ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦେଲେ ସରକାର
HIV in Pakistan: ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଟାଉନ୍ସାରେ ଏକ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପୁନଃବ୍ୟବହୃତ ସିରିଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ୩୩୧ ଜଣ ପିଲା ଜୀବାଣୁ ରୋଗ HIV ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକୋପ ଶେଷରେ ଏକ ମହାମାରୀ ରୂପ ନେଇଥିଲା। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଏହାର ବ୍ୟାପିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତର ଗୁଲ୍ କେସରାନି ହଠାତ୍ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ HIV ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା ଦେଖିଥିଲେ ।
ଏପରି ଏକ ମାମଲାରେ ଦୁଇ ଭାଇଭଉଣୀ ସାମିଲ ଥିଲେ । ଆଠ ବର୍ଷୀୟ ମହମ୍ମଦ ଅମିନ୍ HIV ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବା ପରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାଇରସରେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ।
BBC ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟାଉନ୍ସାର ତହସିଲ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୌଳିକ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରୋଟୋକଲର ଗମ୍ଭୀର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।
ପ୍ରଭାବିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରିବାର ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଉଭୟ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦୂଷିତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ HIV ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଧିକ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ ହେବା ପରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ, ସେହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଅନେକ ପିଲା ମଧ୍ୟ HIV ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ।
କ୍ୟାମେରାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅବହେଳାର ଫଟୋ
ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗୁପ୍ତ କ୍ୟାମେରା ରଣନୀତିକ ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କଏଦ ହୋଇଥିବା ଫୁଟେଜ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ପରିମଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମୌଳିକ ଚିକିତ୍ସା ନିୟମର ଘୋର ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା।
ରେକର୍ଡିଂଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଯେ, ବହୁ-ଡୋଜ୍ ଭାଏଲ୍ ରୁ ଔଷଧ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ସିରିଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଏକ ନୂତନ ଛୁଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯଅଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରେ।
ବିବିସି ଅନୁଯାୟୀ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମେତ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀ ୬୬ରୁ ଅଧିକ ଥର ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ ଗ୍ଲୋଭସ୍ ନପିନ୍ଧି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ଫୁଟେଜରେ ଜଣେ ନର୍ସ ଗ୍ଲୋଭସ୍ ନପିନ୍ଧି ମେଡିକାଲ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସଫା କରୁଥିବା କଏଦ କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଖରାପ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଔଷଧ ଭାଏଲ୍ ଖୋଲା ପଡ଼ିଥିବା ସହ ବ୍ୟବହୃତ ଛୁଞ୍ଚି କାଉଣ୍ଟରରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ମେଡିକାଲ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।