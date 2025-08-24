ଇଣ୍ଡିଆର ଟାଇଟଲ୍ ସ୍ପନ୍ସର ହେବନି Dream11, ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର!
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ବିନା ଟାଇଟଲ୍ ସ୍ପନ୍ସରରେ ଖେଳିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପନ୍ସର କରୁଥିଲା Dream11, ତାହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏସିଆ କପ୍ ରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଟାଇଟଲ୍ ସ୍ପନ୍ସର ହେବନି।
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ୟାଣ୍ଟାସି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Dream11 ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଟାଇଟଲ୍ ସ୍ପନ୍ସର ପଦ ଛାଡିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ Dream11 ଏହାର ସ୍ପନ୍ସର ଚୁକ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନାହିଁ। କାରଣ ନୂଆ ଆଇନରେ ଫ୍ୟାଣ୍ଟାସି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍, ପୋକର ଏବଂ ରମି ସମେତ ସମସ୍ତ ମନି ଗେମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଦିଆଯାଇଛି।
ସଂସଦ ନିକଟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ପ୍ରମୋସନ୍ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଲ୍ ୨୦୨୫ ପାସ୍ କରିଛି, ଯାହା ଫ୍ୟାଣ୍ଟାସି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍, ପୋକର୍ ଏବଂ ରମି ସମେତ ସମସ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଲାଗୁ କରିଛି।
କେବଳ ଇ-ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗେମିଂକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଇନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।
BCCI ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୋର୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନ ପାଳନ କରିବ। ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହାକୁ ଅନୁମତି ନ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଆମେ କିଛି କରିବୁ ନାହିଁ। ବିସିସିଆଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତି ପାଳନ କରିବ।
ଦଳ କ’ଣ ଟାଇଟଲ୍ ପ୍ରାୟୋଜକ ବିନା ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବ: ହେଲେ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ରେ ୟୁଏଇରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରିମ୧୧ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ପନ୍ସର ନ ମିଳେ, ତେବେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ କୌଣସି ଟାଇଟଲ୍ ସ୍ପନ୍ସର ବିନା ଏସିଆ କପରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦିଓ ଡ୍ରିମ୧୧ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଥିବା ଜର୍ସି ପୂର୍ବରୁ କିଣାସରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ବିସିସିଆଇ ଜର୍ସି ସ୍ପନ୍ସର ଅଧିକାର ପାଇଁ ନୂଆ କମ୍ପାନୀକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଡ୍ରିମ୧୧ ବିସିସିଆଇ ସହିତ ୩୫୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା।
କମ୍ପାନୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଜନା: ନୂଆ ଆଇନ ଡ୍ରିମ୧୧ର ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଡ୍ରିମ ସ୍ପୋର୍ଟସ ସିଇଓ ହର୍ଷ ଜୈନ ପୂର୍ବରୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନୋଟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଡ୍ରିମ୧୧ ପାଇଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ “କୌଣସି ଆଇନଗତ ଉପାୟ ନାହିଁ”। କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି।
ଡ୍ରିମ୧୧, ଯାହା ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଭାରତକୁ ଏହାର ବେସ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲା। ଯାହା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୪ରେ ୯,୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଆୟ କରିଥିଲା, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରୁ ଆସିଥିଲା।
ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଡ୍ରିମ ସ୍ପୋର୍ଟସର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ। କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଫ୍ୟାନକୋଡ୍, ଡ୍ରିମସେଟଗୋ ଏବଂ ଡ୍ରିମ ଗେମ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ସମେତ ଏହାର ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି।