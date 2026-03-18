ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ରହିବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍! ଖାଇବାର 30 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ 1 ଚାମଚ୍ ପିଅନ୍ତୁ ଏହି ଜୁସ୍; କମବାକୁ ଲାଗିବ HbA1c
How To Low HbA1c: ଭାରତରେ ଡାଇବେଟିସ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢୁଥିବା ଏକ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଡିଜିଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ, ଟାଇପ୍ 2 ମଧୁମେହରେ ପୀଡିତ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଚିନ୍ତାଜନକ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହୋଇଯାଇଛି।
ଡାଇବେଟିସରେ ବ୍ଲଡ ସୁଗାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ, ଡାଏଟ ଠୁ ନେଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଏବଂ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ତଥାପି, ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର କେତେକ ସମୟରେ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ନାହିଁ – ବିଶେଷକରି ଖାଦ୍ୟ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
କିନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଜୁସ ଅଛି, ଯାହାକୁ ପିଇବା ଦ୍ବାରା ଖାଦ୍ୟ ପରେ ଦୃତ ଗତିରେ ବଢୁଥିବା ବ୍ଲଡ ସୁଗାରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଲ୍ ସାଇଡର୍ ଭିନେଗାର। ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 30 ମିନିଟ୍ ରୁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଲ୍ ସାଇଡର୍ ଭିନେଗାର ସେବନ କରିବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣଇବା ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଲ୍ ସାଇଡର୍ ଭିନେଗାର କିପରି କାମ କରେ ।
ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ଆପଲ୍ ସାଇଡର୍ ଭିନେଗାର
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ, ଡକ୍ଟର ଜୈଦି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଲ୍ ସାଇଡର୍ ଭିନେଗାରରେ ଆସେଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଏ, ଯାହା ପେଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ, ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଧୀର କରିଦିଏ। ଯାହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ଖାଦ୍ୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ରକ୍ତରେ ପହଞ୍ଚେ ବା ମିଶେ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହା ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରର ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିଥାଏ। ଆପଲ୍ ସାଇଡର୍ ଭିନେଗାର ସେବନ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଇନସୁଲିନ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରେ। ତେଣୁ, ଖାଦ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଲ୍ ସାଇଡର୍ ଭିନେଗାର ପିଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ – ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ପରିମାଣ ଥାଏ।
ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ଆପଲ୍ ସାଇଡର୍ ଭିନେଗାର କିପରି ସେବନ କରିବେ
ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ, କେବଳ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଆପଲ୍ ସାଇଡର୍ ଭିନେଗାର ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହି ପାଣିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରାୟ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପାଣି ମିଶ୍ରଣ ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଲ୍ ସାଇଡର୍ ଭିନେଗାର ସହିତ ସାଲାଡ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ପ୍ରାୟ 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସାଲାଡ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ଟାଇପ୍ 2 ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରତିକାର। ତଥାପି, ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।
ଆପଲ୍ ସାଇଡର୍ ଭିନେଗାର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ
1- ଆପଲ୍ ସାଇଡର୍ ଭିନେଗାର୍ ସବୁବେଳେ ପାଣି ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପରେ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଏହାକୁ ପାଣିରେ ମିଶ୍ରଣ ନକରି ସିଧାସଳଖ କେବେବି ଆପଲ୍ ସାଇଡର୍ ଭିନେଗାର୍ ପିଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଲାଡରେ ମିଶାଇ ସେବନ କରିପାରିବେ।
2- ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସାଲାଡ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏହି ସାଲାଡରେ କାକୁଡି, ଗାଜର ଏବଂ ଟମାଟୋ ଭଳି ପରିବା ରହିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁଥିରୁ ଫାଇବର ମିଳେ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
3- ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ – ଯେପରିକି ମସୁର (ଡାଲି), କୁଟେଜ୍ ପନିର (ପନିର), ଚଣା (ଚଣା), ସୋୟାବିନ୍ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡା – ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଭୋକ କମାଇଥାଏ।
4- ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରଣନୀତି। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କିଛି ହାଲୁକା ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରନ୍ତୁ। ଖାଇବା ପରେ କିଛି ସମୟ ଚାଲିବା ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ।