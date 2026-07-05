ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଅନ୍ତୁ କାକୁଡ଼ି ଓ ପୁଦିନା ଜୁସ୍: ଓଜନ ହ୍ରାସ ସହ ଶରୀରକୁ ମିଳିବ ଏହି ୫ଟି ଚମତ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାରିତା
ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଅନ୍ତୁ କାକୁଡ଼ି ଓ ପୁଦିନା ଜୁସ୍
Health Tips: ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ଯଦି ଏକ ସତେଜ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପାନୀୟରୁ ହୁଏ, ତେବେ ସାରା ଦିନ ଶରୀର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବା ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିଥାଏ । ଆଜିକାଲିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଅସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ମଧ୍ୟରେ ଶରୀରକୁ ଡିଟକ୍ସ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ ।
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ କାକୁଡ଼ି ଏବଂ ପୁଦିନା ରସ ପିଇବା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ବରଦାନ ସଦୃଶ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସତେଜତା ଦିଏ ନାହିଁ ବରଂ ଶରୀରକୁ ଭିତରୁ ସଫା କରି ଅନେକ ରୋଗରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥାଏ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଏହି ଜୁସ୍ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ କେଉଁ ସବୁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ।
ଶରୀରକୁ ଡିଟକ୍ସ କରେ
ରାତିସାରା ଆମ ଶରୀରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କ୍ଷତିକାରକ ଟକ୍ସିନ୍ସ ବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଜମା ହୋଇଯାଏ । କାକୁଡ଼ିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ଏବଂ ଫାଇବର ଥାଏ, ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଦିନା ଏହାର ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଗୁଣ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖାଲି ପେଟରେ ଏହାର ସେବନ କରନ୍ତି, ଏହା ଲିଭର ଏବଂ କିଡନୀକୁ ସଫା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରିଦିଏ ।
ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ
ଯଦି ଆପଣ ବଢ଼ୁଥିବା ଓଜନ କିମ୍ବା ପେଟର ଚର୍ବିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଜୁସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ । କାକୁଡ଼ି ଏବଂ ପୁଦିନା ରସରେ କ୍ୟାଲୋରୀର ପରିମାଣ ଖୁବ୍ କମ୍ ଏବଂ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥାଏ । ସକାଳେ ଏହାକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଯାହା ଫ୍ୟାଟ୍ ବର୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତେଜ୍ କରିଥାଏ । ଏହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ ଭରି ରଖେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅଧିକ ଖାଇବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତି ।
ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ରାମବାଣ
ଗ୍ୟାସ୍, ଏସିଡିଟି, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଏବଂ ପେଟ ଫୁଲିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏହି ଜୁସ୍ ଏକ ରାମବାଣ ସଦୃଶ କାମ କରେ । ପୁଦିନାରେ ଥିବା ‘ମେନ୍ଥଲ୍’ ହଜମକାରୀ ଏନଜାଇମକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ସହଜରେ ହଜମ ହୁଏ । ଅନ୍ୟପଟେ, କାକୁଡ଼ିର ପ୍ରକୃତି ଶୀତଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପେଟର ଜଳାପୋଡ଼ା ଏବଂ ଏସିଡିଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ ।
ତ୍ୱଚାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଚମକ
କୁହାଯାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଯେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଚମକିବ । ଏହି ଜୁସ୍ ରକ୍ତକୁ ସଫା କରିବା ସହ ଶରୀରକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖେ, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚା ଉପରେ ଦେଖାଯାଏ । କାକୁଡ଼ିରେ ଥିବା ସିଲିକା ଏବଂ ପୁଦିନାର ଆଣ୍ଟି-ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଗୁଣ ବ୍ରଣ, ଦାଗ ଏବଂ କଳାପଣକୁ ଦୂର କରି ତ୍ୱଚାକୁ ଭିତରୁ ଉଜ୍ଜଳ ଓ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ ।
ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ରୁ ରକ୍ଷା କରେ
ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମ୍ ହେବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା । କାକୁଡ଼ିରେ ପ୍ରାୟ ୯୫% ପାଣି ଥାଏ । ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଏହି ରସ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନସାରା ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରାଏ । ଏହା ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାଏ ।