ଶରୀର ପାଇଁ ରାମବାଣ ଏହି ପତ୍ରର ପାଣି, ସକାଳୁ ବାସୀ ମୁହଁରୁ ଥରେ ପିଅନ୍ତୁ, ଅନେକ ରୋଗରୁ ମିିଳିବ ଫାଇଦା
ଶରୀରକୁ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ
ଭୁସଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ କେବଳ ଖାଦ୍ୟରେ ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏନି। ବରଂ ଏହା ଏକ ଔଷଧୀୟ ପତ୍ର। ଏହାର ପତ୍ରର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଯେତେ କହିଲେ କମ୍ ପଡ଼ିବ।
ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଅନେକ ପତ୍ର ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଭୁସଙ୍ଗ ପତ୍ରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ମୁରିଆ କୋଏନିଗି।
ଏଥିରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଫସଫରସ୍, ଆଇରନ୍, ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଭଳି ଅନେକ ଗୁଣ ରହିଛି। ଯାହା ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଭୁସୁଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଅନ୍ତି।
ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ନକରି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଏ ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ।
ଭୁସୁଙ୍ଗ ପତ୍ର ପାଣି ପିଇବାର ଲାଭ:
୧. ମଧୁମେହ: ଭୁସୁଙ୍ଗ ପତ୍ରରେ ହାଇପୋଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ଗୁଣ ଥାଏ। ଯାହା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଭୁସୁଙ୍ଗ ପତ୍ର ପାଣି ସେବନ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ।
୨. ପାଚନ: ପାଚନ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁସୁଙ୍ଗ ପତ୍ର ପାଣି ପିଇବା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
୩. ଚର୍ମ: ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟରେ ଭରପୂର, ଭୁସୁଙ୍ଗ ପତ୍ର ପାଣି ଚର୍ମକୁ ମୁକ୍ତ ରାଡିକାଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ।
୪. ହାର୍ଟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ: ଭୁସୁଙ୍ଗ ପତ୍ର ପାଣି ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି। ଏହା ସହିତ, ଏହା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ସମସ୍ୟା କମ୍ ଥାଏ।
୫. ଭୁସୁଙ୍ଗ ପତ୍ର ପାଣି ଚୁଟି, ଏବଂ ତ୍ୱାଚା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉପକାରୀ। ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୁଏ। ତ୍ୱାଚାରେ ବ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ।
ଭୁସୁଙ୍ଗ ପତ୍ର ପାଣି କିପରି ତିଆରି କରିବେ
ଭୁସୁଙ୍ଗ ପତ୍ର ପାଣି ତିଆରି କରିବାକୁ, ପ୍ରଥମେ ତାଜା ଭୁସୁଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ତା’ପରେ, ଏକ ପ୍ୟାନରେ ଏକ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଢାଳନ୍ତୁ, ୫-୬ ପତ୍ର ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ଫୁଟାନ୍ତୁ। କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ, ଏହାକୁ ଛାଣି ଚା ପରି ପିଅନ୍ତୁ।