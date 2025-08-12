ମେଦ ବହୁଳତାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ ଏହି ଦେଶୀ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ; ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରେସିପି
ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଦେଶୀ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ, ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଲୋକେ ଜିରା ପାଣି କିମ୍ବା ମେଥି ପାଣି ପିଇବା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତିୁ। ଖାଲି ପେଟରେ ଏହି ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମେଦବହୁଳତା କମିଥାଏ। ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଲ ହୁଏ, ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର ହୁଏ ଏବଂ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପାନୀୟ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବିରକ୍ତି ଲାଗେ ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆଜି ଆମେ ସପ୍ତାହର ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାନୀୟ ରେସିପି ନେଇ ଆସିଛୁ। ତେବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୋମବାରରୁ ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେଉଁ ପାନୀୟ ପିଇବା ଉଚିତ?
ସପ୍ତାହର ସାତ ଦିନ ଏହି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାନୀୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ:
ସୋମବାର- ଚିଆ ସିଡ୍ସ୍ ପାଣି: ସୋମବାର ଦିନ ଚିଆ ସିଡ୍ସ୍ ପାଣି ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଚିଆ ସିଡ୍ସ୍ ରେ ଭରପୂର ପରିମାଣରେ ଫାଇବର ଥାଏ, ଯାହା ମେଦବହୁଳତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ। ରାତିରେ ଏକ ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ ଏକ ଚାମଚ ଚିଆ ସିଡ୍ସ୍ ଭିଜାଇ ସକାଳେ ସେବନ କରନ୍ତୁ।
ମଙ୍ଗଳବାର- ଧନିଆ ମଞ୍ଜି ପାଣି: ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟରେ ଭରପୂର ଧନିଆ ମଞ୍ଜି ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଶରୀର ନୁହେଁ ବରଂ ଚର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଟକ୍ସ କରିଥାଏ ଏବଂ ପାଚନ ଶକ୍ତି ଉନ୍ନତ ହୁଏ। ରାତିରେ ଏକ ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ ଏକ ଚାମଚ ଧନିଆ ମଞ୍ଜି ଭିଜାଇ ସକାଳେ ହାଲୁକା ଉଷୁମ କରି ସେହି ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ।
ବୁଧବାର- ମେଥି ସିଡ୍ସ୍ ପାଣି: ମେଥି ସିଡ୍ସ୍ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସିଡ୍ସ୍ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ ଏବଂ କେଶର ଗୁଣବତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହୁଏ। ରାତିରେ ଏକ ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ ଏକ ଚାମଚ ମେଥି ସିଡ୍ସ୍ ଭିଜାଇ ସକାଳେ ଉଷୁମ କରି ସେହି ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ।
ଗୁରୁବାର- ପାନମଧୁରି ପାଣି: ପାନମଧୁରି ପାଣି ପେଟ ପାଇଁ ଅମୃତଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ପାନମଧୁରି ପାଚନ ଗୁଣ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତିଦିନ ଥରେ ପାନମଧୁରି ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଏକ ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ପାନମଧୁରି ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳେ ପାଣିକୁ ଅଳ୍ପ ଗରମ କରିବା ପରେ ପିଅନ୍ତୁ।
ଶୁକ୍ରବାର- ଜିରା ପାଣି: ଜିରା ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଉନ୍ନତ ହୁଏ, ଯାହା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ଅଧିକ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପାଣିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଏକ ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଜିରା ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳେ ପାଣିକୁ ଅଳ୍ପ ଗରମ କରିବା ପରେ ପିଅନ୍ତୁ।
ଶନିବାର- ଲେମ୍ବୁ ପାଣି: ଭିଟାମିନ୍ ସିରେ ଭରପୂର ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କେବଳ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ପାଣିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ।
ରବିବାର- ଦେଶୀ ଘିଅ ପାଣି: ରବିବାର ଦିନ ଦେଶୀ ଘିଅ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏକ ଗ୍ଲାସ ଘିଅରେ ଅଧ ଚାମଚ ଘିଅ ମିଶାଇ ଅଳ୍ପ ଗରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚାକୁ ଚମକ ଦେବ।