ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଥରେ ପିଅନ୍ତୁ ଏହି ପାଣି, ଚୁଟକିରେ କମିବ ମୋଟାପଣ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ ମଧୁମେହ

ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଥରେ ପିଅନ୍ତୁ ଏହି ପାଣି, ଚୁଟକିରେ କମିବ ମୋଟାପଣ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ ମଧୁମେହ
ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିବା ଜିନିଷରେ ଆପଣ ହୋଇଯିବେ ମୋଟାରୁ ପତଳା।
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଓଜନ କମାଇବାକୁ ଲୋକେ କେତେ କ’ଣ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଯୋଗା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ରଖୁଛନ୍ତି ସଂଜମତା।
ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିବା ଜିନିଷରେ ଆପଣ ହୋଇଯିବେ ମୋଟାରୁ ପତଳା।
ମେଥି ଦାନା ଯାହା ରୋଷେଇ ଘର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପତଳା କରିବାରେ ରଖିବ ବଡ଼ ଭୂମିକା। ଏହାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ମେଥି ପାଣି ପିଅନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରାକୃତିକ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ।
ବିଶେଷକରି, ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ମେଥି ଦାନା ପାଣି ପିଇବା ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ। ଏହା କେବଳ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ମଧୁମେହ, ଓଜନ ହ୍ରାସ ଏବଂ ହୃଦରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ।
ମେଥି ଦାନା ପାଣି କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ?
ରାତି ଏକ ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ ଏକ ଚାମଚ ମେଥି ଦାନା ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଏହାକୁ ଛାଣି ଖାଲି ପେଟରେ ପିଅନ୍ତୁ।ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଭିଜା ମେଥି ଦାନା ଚୋବାଇ ଖାଇପାରିବେ।
୧. ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ
ମେଥି ଦାନାରେ ଏକ ଫାଇବର ଥାଏ, ଯାହା ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଇନସୁଲିନ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଶର୍କରା ସ୍ପାଇକ୍କୁ ରୋକିଥାଏ। ତେଣୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଧୁମେହ ଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ମେଥି ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ।
୨. ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ
ଯେଉଁମାନେ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେଥି ପାଣି ଏକ ଚମତ୍କାର ଔଷଧଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ମେଟାବୋଲିଜିମ୍କୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ ଏବଂ ଭୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅନାବଶ୍ୟକ କ୍ୟାଲୋରି ଗ୍ରହଣ ହ୍ରାସ କରେ।
୩. ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍, ବଦହଜମୀ, ଏସିଡିଟି କିମ୍ବା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ମେଥି ପାଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ ଥିବା ଫାଇବର ପାଚନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ ଏବଂ ଅନ୍ତନଳୀକୁ ସଫା କରେ।
୪. ହୃଦରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ
ମେଥି ପାଣି ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ଫାଇବରରେ ଭରପୂର, ଯାହା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ହ୍ରାସ କରି ହୃଦରୋଗକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ହୃଦଘାତର ଆଶଙ୍କା କମ କରେ।
୫. ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଫୁଲାରୁ ମୁକ୍ତି
ଯେଉଁମାନେ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୀଡିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେଥି ପାଣି ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲୋମେଟରୀ ଗୁଣ ଅଛି, ଯାହା ଯନ୍ତ୍ରଣା କମାଇବା ଏବଂ ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ମେଥି ଦାନା ପାଣି ପିଇବା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଘରୋଇ ଉପଚାର, ଯାହା ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରେ।
ବିଶେଷକରି ମଧୁମେହ ରୋଗୀ, ଓଜନ ହ୍ରାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ପାଚନ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ହୃଦରୋଗୀ ଏବଂ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ।
ତଥାପି, କୌଣସି ଘରୋଇ ଉପଚାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ସର୍ବଦା ଭଲ।