Copper Utensils: ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ପିଇଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅମୃତ, ତେବେ କ୍ଷୀର କାହିଁକି ପାଲଟିଯାଏ ‘ବିଷ’?
ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ବିଷ ପାଲଟିଯାଏ କାହିଁକି ?
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ପିଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାତିସାରା ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରଖିବା ଏବଂ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଏହା ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲିଭର ଏବଂ କିଡନୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ।
ଏହାର ଅନେକ ଲାଭ ସତ୍ତ୍ୱେ, କିଛି ଜିନିଷ ଏମିତି ଅଛି, ଯାହାକୁ ଏହି ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ସେବନ କରିବା ଦ୍ବାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏଠାରେ, ଆମେ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ କ’ଣ ଏଡାଇବା ଉଚିତ ତାହା ଜଣାଇବୁ।
ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀର କେବେବି ପଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ସାଇଡଇଫେକ୍ଟ…
1-କ୍ଷୀର, ଦହି ଏବଂ ପନିର
ଦୁଗ୍ଧ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦକୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। କ୍ଷୀରରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ତମ୍ବା ପାତ୍ର ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଫୁଡ ପଏଜନ ଏବଂ ନର୍ଭସନେସର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇପାରେ। କ୍ଷୀର, ଦହି ଏବଂ ପନିର ତମ୍ବା ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ତମ୍ବାକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦିଏ।
2-ଏହା ସହିତ ତମ୍ବା କ୍ଷୀରକୁ ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ କରେ, ଯାହା କ୍ଷୀରର ସ୍ୱାଦ ଓ ପୁଷ୍ଟିକର ଅଂଶକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
3-ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଚନ କ୍ରିୟା ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଜଳାପୋଡ଼ା, ବାନ୍ତି ଓ ଏସିଡିଟି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
4-ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହୋଇପାରେ। ଏହା ଶରୀରରେ ଏକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ଶରୀରର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।
5-ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶରୀରରେ ତମ୍ବାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
6-ଆୟୁର୍ବେଦରେ ତମ୍ବା ପାଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ଏବଂ ତମ୍ବା କ୍ଷୀରକୁ ଖରାପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।
ଏହା ସହିତ ଚମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷ ପିଇବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ଜାଣନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କଣ ?
1-ବଟରମିଲ୍କ ଏବଂ ଲସି
ଯଦିଓ ବଟରମିଲ୍କ ଏବଂ ଲସିକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ସେବନ କରିବା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ କିଛି ଉପାଦାନ ରହିଛି ଯାହା ତମ୍ବା ସହିତ ସହଜରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ।
2- ଅଚାର
ଖଟା ଖାଦ୍ୟ, ଯେପରିକି ଅଚାର, ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଖଟା ଖାଦ୍ୟ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ସହିତ ସହଜରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ଏବଂ ବାନ୍ତି କିମ୍ବା ପାଚନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
3- ଲେମ୍ବୁ ପାଣି
ଯଦିଓ ଲେମ୍ବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ, ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବା ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଲେମ୍ବୁରେ ଏସିଡ୍ ଥାଏ ଯାହା ତମ୍ବା ସହିତ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ। ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି।