(Viral Video) ମୋତେ ବାଟ ଛାଡ଼ ନହେଲେ ମଡ଼େଇ ଦେବ… ମହିଳା ପୋଲିସ ମାଡାମଙ୍କୁ ୧୨୦ ମିଟର ଘୋଷାରି ନେଲା ମଦୁଆ ଅଟୋବାଲା

(Viral Video) ମୋତେ ବାଟ ଛାଡ଼ ନହେଲେ ମଡ଼େଇ ଦେବ… ମହିଳା ପୋଲିସ ମାଡାମଙ୍କୁ ୧୨୦ ମିଟର ଘୋଷାରି ନେଲା ମଦୁଆ ଅଟୋବାଲା
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଫଟୋ । ମଦୁଆ ଅଟୋବାଲାକୁ ରୋକିବାକୁ ଯାଇ ପୋଲିସ ମାଡାମ ହଟହଟା ।
ପୁଣେ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସତରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ମଦ ପିଇ ମାତାଲ ଅଟୋ ରିସ୍କା ଡ୍ରାଇଭର ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ସୋମବାର ମହିଳା ପୋଲିସ ଜଣକ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଖନ୍ଦୋବା ମଲ ପାଖରେ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ । ଅଟୋ ରଖିବା ବଦଳରେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଗାଡ଼ିକୁ ଜୋରେ ଚଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ।
ପୋଲିସ ଜଣକ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ରହିଯାଇଥିବାବେଳେ ଅଟୋବାଲା ତାଙ୍କୁ ଘୋଷାରି ୧୨୦ ମିଟର ନେଇଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।
ପୋଲିସ ମାଡାମଙ୍କ ଚିକ୍ରାର ଶୁଣି ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଲୋକେ ମାତାଲ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ । ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବାଇକ୍, ସାଇକେଲ ଉପରେ ଅଟୋ ଚଢ଼ାଇ ଦେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସେଠାକାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ।
ମହିଳା ପୋଲିସଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ମାଡାମ ସମ।।ନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ।
#Video: Drunk autorickshaw driver drags woman cop trying to stop him in #Maharashtra
Read more: https://t.co/IUh1KYSglJ | Abhijit Karande pic.twitter.com/MEhNglYezA
— IndiaToday (@IndiaToday) August 19, 2025