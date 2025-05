ଚେନ୍ନାଇ: କର୍ନାଟକରେ ବସ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଜାରି ଭିଡିଓ ଅନୁସାରେ ଡ୍ରାଇଭର ବସରେ ନମାଜ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ।

ନମାଜ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ବସଟିକୁ ଅଟକାଇ ନମାଜ ପଢ଼ୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ତାହାପକୁ ଭୃକ୍ଷେପ କରୁ ନାହାନ୍ତି ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ କର୍ନାଟକ ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ ବସରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା । ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।

ବସକୁ ଅଟକାଇ ନମାଜ ପଢ଼ିବାର ଭିଡିଓ ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଭିଡିଓ ନଜରରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସମାନ ଘଟଣା ୨୦୨୩ରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା । କଣ୍ଡକ୍ଟର ଟୋପି ପିନ୍ଧିବାକୁ ନେଇ ମହିଳା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ।

KSRTC driver Shafiulla Nadaf stopped a government bus mid-route from Hubballi to Haveri to offer Namaz on the roadside with passengers still inside🤡🤲🏻

This happened on the evening of April 29. Is this public transport or his private property @KSRTC_Journeys ?

Imagine the… pic.twitter.com/4lx3qFvfCE

— Akshay Akki ಅಕ್ಷಯ್🇮🇳 (@FollowAkshay1) April 30, 2025