ଏକ୍ସପାୟାର୍ ହୋଇଯାଇଛି କି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ? ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ନଚେତ୍ ପଡ଼ିବେ ଅସୁବିଧାରେ!
ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା କାର୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସର ଅବଧି ଶେଷ (Expire) ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତଥାପି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆହୁରି ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ଭାବେ ଗଣ୍ୟ ହେବ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ମୋଟର ଯାନ ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ସାଧାରଣତଃ ୨୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ରହିଥାଏ, ଯାହା ପରେ ଏହା ଏକ୍ସପାୟାର୍ ବା ଅକାମୀ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ପରେ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ପ୍ରତି ୧୦ ବର୍ଷରେ ଥରେ ନବୀକରଣ (Renew) କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଏହାକୁ ନବୀକରଣ କରୁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ୍ସପାୟାର୍ ହୋଇଥିବା ଲାଇସେନ୍ସ ସହ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ନୂଆ କରି ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନୂଆ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ଏହି ଅଧିନିୟମର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ, ୫୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଲାଇସେନ୍ସର ବୈଧତା ଅବଧି କମିଯାଇ ମାତ୍ର ୫ ବର୍ଷ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଲାଇସେନ୍ସ ଏକ୍ସପାୟାର୍ ହୋଇଗଲେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ୩୦ ଦିନର ‘ଗ୍ରେସ୍ ପିରିୟଡ୍’ ବା ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ କିମ୍ବା ଜୋରିମାନା ନଦେଇ ଆପଣ ନିଜ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ନବୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ‘ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ସର୍ଭିସ’ ଅପ୍ସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଚୟନ କରି ଲାଇସେନ୍ସ ନମ୍ବର ଓ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଦେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସେଠାରେ ଦେଖାଯିବ। ସେଠାରେ ରିନୁଆଲ୍ ଅପ୍ସନ ଚୟନ କରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦଲିଲ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଫିସ୍ ଜମା କରି ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ପେମେଣ୍ଟ ରସିଦ ଏବଂ ଆବେଦନର କପିକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ନିଜ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ।
ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଆଧାର କାର୍ଡ, ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଠିକଣା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍ୱାକ୍ଷରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ ୪୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ (ଫର୍ମ ନମ୍ବର-୧ଏ) ମଧ୍ୟ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।