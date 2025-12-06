ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ଘରେ ବସି କେମିତି କରିବେ ନବୀକରଣ? ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସ୍, ମିନିଟରେ କାମ ଖତମ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ରେନ୍ୟୁ ବା ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । କାରଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଆରାମରେ ଆପଣଙ୍କର DL (Driving license) ନବୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କିପରି ଅନଲାଇନରେ ଆପଣଙ୍କର DL ନବୀକରଣ କରିପାରିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ତାହାର ପ୍ରୋସେସ ଜାଣିବା ।
ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ବିନା, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକିପାରେ। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଏହା ଏକ୍ସପାରି ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଅନଲାଇନରେ ନବୀକରଣ କରିପାରିବେ।
ଜରୁରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ସ
ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ କରିବା ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଜରୁରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପାରୀ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଫଟୋ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ବାଧା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ।
କିପରି ନବୀକରଣ କରିବେ?
– ପ୍ରଥମେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବହନ ବିଭାଗର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍, parivahan.gov.in ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଆପଣ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ପାଇବେ, ସେଥିରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ ।
– ଏଠାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ “ Services on Driving License ” ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠାରେ, ଆପଣ ନବୀକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଖିବେ।
– ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସଠିକ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି।
– ଏହା ପରେ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ “DL ସେବା” ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ।
– ଏଠାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର DL ନମ୍ବର ସମେତ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଅର୍ଥାତ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
– ଏହା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ।
– ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ସମୟରେ, ସମସ୍ତ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
– ଏହା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ନବୀକରଣ ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେୟ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ।
– ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେପ ପୂରଣ କରିବା ପରେ, ଫର୍ମ ସବମିଟ କରନ୍ତୁ।