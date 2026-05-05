‘ବରଦାସ୍ତ କରିବୁନି..’, UAE ରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ, ୩ ଭାରତୀୟ ଆହତ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଭାରତର ଚିନ୍ତା

UAE ରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ, ୩ ଭାରତୀୟ ଆହତ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଭାରତର ଚିନ୍ତା

By Jyotirmayee Das

Iran-US War: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ପରିସ୍ଥିତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇନାହିଁ। ସେପଟେ ଗତକାଲି ୟୁଏଇର ଫୁଜୈରା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଶିଳ୍ପ ଜୋନ୍ (FOIZ)ରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି।

ଭାରତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି। MEA ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ନିରୀହ ନାଗରିକ ଏବଂ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଭାରତ କହିଛି ଯେ, ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବଳ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଶାନ୍ତି ପୁନଃସ୍ଥାପନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ।

ଇରାନକୁ ଦାୟୀ କରି ହୋଇଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସୋମବାର ଫୁଜୈରା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଶିଳ୍ପ ଜୋନ୍‌ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତା’ର ବିବୃତ୍ତିରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ତୁରନ୍ତ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରିଛି ଏବଂ ନାଗରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାର କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମାନ ରଖିଦେଲେ ରୋହିତ, କ୍ୟାପଟେନଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା…

ଦିନେ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ମାଡ ମରାଉଥିଲେ, ଆଜି ନିଜେ…

ଭାରତ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟର ନିରନ୍ତର ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି। ଭାରତ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛି ଯେ, ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଭାରତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ଏହି ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି।

You might also like More from author
More Stories

ମାନ ରଖିଦେଲେ ରୋହିତ, କ୍ୟାପଟେନଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା…

ଦିନେ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ମାଡ ମରାଉଥିଲେ, ଆଜି ନିଜେ…

କାହିଁକି ମୋଦିଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା…

PFର ପୁରା ଟଙ୍କା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ,ବାସ୍…

1 of 28,134