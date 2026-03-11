ଦୁବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଉପରେ ଇରାନର ଡ୍ରୋନ୍ ଆଟାକ୍! ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମେତ ୪ ଜଣ…
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନ-ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଦୁବାଇରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁବାଇ ମିଡିଆ ଅଫିସ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର (DXB) ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣାରେ ଚାରି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘାନାର ଦୁଇଜଣ ନାଗରିକ, ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ ଏବଂ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ:
ଡ୍ରୋନଗୁଡ଼ିକ ଇରାନରୁ ଆସିଥିଲା ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ, ଇରାନୀ ଡ୍ରୋନ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ସତର୍କତା ଅଧିକ ରହିଛି।
UAE ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଗତ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଡ୍ରୋନ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଟକାଇଛି। ଦୁବାଇ ବିମାନବନ୍ଦର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ବିମାନବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚାଲୁଛି ଏବଂ କୌଣସି ବଡ଼ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ।
ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ:
ଏହି ଘଟଣା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ୟୁଏଇ, ସାଉଦି ଆରବ, କତାର, ବାହାରିନ ଏବଂ କୁୱେତ ସମେତ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି।
ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଆବୁଧାବିର ରୁୱାଇସ୍ ରିଫାଇନାରୀରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା।
ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଦୁବାଇରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଆହତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।
ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠାରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ୨୮ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ ଠାରୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ଇରାନ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଶହ ଶହ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର-ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ UAE ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଛି।
UAEରେ ଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ:
ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ UAEରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଦୁବାଇ ଏବଂ ଆବୁଧାବିରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଯଦି କୌଣସି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୁବାଇରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ (+୯୭୧-୪-୩୯୭୧୨୨୨) କିମ୍ବା ଆବୁଧାବି (+୯୭୧-୨-୪୪୯୨୭୦୦) ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।