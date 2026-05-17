UAE ପରମାଣୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁଏଇ (UAE) ର ଅଲ୍ ଧାଫ୍ରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବରାକାଃ ପରମାଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରର (Barakah Nuclear Power Plant) ଭିତର ସୀମା ବାହାରେ ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ଜେନେରେଟରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ବୋଲି ରବିବାର ଦିନ ଆବୁଧାବି ମିଡିଆ ଅଫିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ କେହି ଆହତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ରେଡିଓଲଜିକାଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର (radiological safety levels) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ପରମାଣୁ ନିୟାମକ ପାଇଁ ଥିବା ସଂଘୀୟ ପ୍ରାଧିକରଣ (Federal Authority for Nuclear Regulation) କହିଛି ଯେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।
ଏହି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଦାୟୀ, ସେ ନେଇ ବିବୃତିରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୟୁଏଇ ଅନେକ ମିସାଇଲ୍ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣର ସାମ୍ନା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କେତେକ ଆକ୍ରମଣ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ (energy facilities) ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଥିଲା।
ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ୟୁଏଇ ଏକ ନୂଆ ପାଇପଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମକୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ୟୁଏଇ ‘ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ’ (Strait of Hormuz) ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ନିଜର ତେଲ ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ। ଆବୁଧାବିର କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ଶେଖ୍ ଖାଲେଦ ବିନ୍ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାୟେଦ ଅଲ୍ ନାହ୍ୟାନ୍, ସରକାରୀ ତେଲ କମ୍ପାନୀ ‘ଆଡନକ’ (ADNOC) କୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ପାଇପଲାଇନ ଫୁଜୈରାର୍ (Fujairah) ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପାନୀର ରପ୍ତାନି କ୍ଷମତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ଏହାର ପରିଚାଳନା ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଚାରୋଟି ରିଆକ୍ଟର ବିଶିଷ୍ଟ ବରାକାଃ ପରମାଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବା ରବିବାରର ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆବୁଧାବିର ଏକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ଚିମ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ, ସାଉଦି ଆରବ ସୀମା ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ସହାୟତାରେ ୟୁଏଇ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ବରାକାଃ ପରମାଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ୨୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ୨୦୨୦ ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍ (AP) ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆରବ ଦ୍ୱୀପକଳ୍ପରେ (Arabian Peninsula) ଏହା ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ପରମାଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ପରମାଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧାଞ୍ଚଳର ଅଂଶ ପାଲଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଋଷର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରୁ ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ, ତେହେରାନ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲା ଯେ ତା'ର ବୁଶେହର (Bushehr) ପରମାଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ, ଋଷ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ରିଆକ୍ଟର ସିଧାସଳଖ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ରେଡିଓଲଜିକାଲ୍ ଲିକ୍ (ଭୂତାଣୁ/ବିକିରଣ ବ୍ୟାପିବା) ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା।
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ଗତ ମାସରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବନ୍ଦର ଅବରୋଧ (port blockade) କରିଥିଲା। ଗତ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ବିଶ୍ୱର ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ତେଲ ଏବଂ ତରଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ (LNG) ଯୋଗାଣ କରୁଥିବା ‘ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ’କୁ ଇରାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଜାହାଜ ଚଳାଚଳରେ ଏହି ବାଧା ଉପୁଜିବା ଯୋଗୁଁ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତେଲ ଯୋଗାଣ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ତେଲ ଦର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଆଲୋଚନା ଗତ ସପ୍ତାହଠାରୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି, କାରଣ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ପରସ୍ପରର ଶେଷ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି।