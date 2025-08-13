Be Careful: ଶୋଇବା ସମୟରେ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରୁଛି କି? ହୋଇପାରେ ଏହି ୫ଟି ବଡ଼ ରୋଗ…
କ’ଣ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରୁଛି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: କ’ଣ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରୁଛି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ହେବାକୁ ଲାଗେ ତେବେ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ଲାଳ ବାହାରିବା ଶରୀରରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ଅନେକ ଲୋକ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଲାଳ ବାହାରିବାର ସମସ୍ୟାରେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି । ତେବେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏପରି 5ଟି ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହା ସହିତ ଏହି ସମସ୍ୟା ଜଡିତ ହୋଇପାରେ।
1-ସାଇନସ୍ ସଂକ୍ରମଣ
ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଶୋଇବା ସମୟରେ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଝରୁଥାଏ, ତେବେ ଏହା ସାଇନସ୍ ସଂକ୍ରମଣର ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ସାଇନସ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁର ହାଡ଼ରେ ବାୟୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ, ଯାହା ନାକ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ସାଇନସ୍ରେ ଫୁଲା କିମ୍ବା ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏ, ନାକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଟି ଦେଇ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୁହଁ ଖୋଲା ରହିବା ଯୋଗୁଁ, ଲାଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇ ନପାରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଆସେ। ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ।
2-ଦାନ୍ତ କିମ୍ବା ମାଢ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ କିମ୍ବା ମାଢ଼ିରେ କୌଣସି ସଂକ୍ରମଣ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ପାଟିରେ ସଂକ୍ରମଣ, ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ କିମ୍ବା ମାଢ଼ି ଫୁଲିଗଲେ, ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଲାଳ ପ୍ରବାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଶୋଇବା ସମୟରେ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଲାଳ ପାଟିରୁ ବାହାରକୁ ଆସିପାରେ। ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ, ଦନ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ।
3-ନିଦ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏହାର କାରଣ ହୋଇପାରେ
ଯଦି କାହାକୁ ସ୍ଲିପ୍ ଆପ୍ନିଆର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବହିବାକୁ ଲାଗେ। ସ୍ଲିପ୍ ଆପ୍ନିଆରେ, ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁହଁ ଖୋଲା ରଖି ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହା ଦ୍ବାରା ପାଟି ଶୁଖିଯାଏ ଏବଂ ଲାଳ ବହିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା, ଯାହାର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
4-ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋସୋଫେଜିଆଲ୍ ରିଫ୍ଲକ୍ସ ରୋଗ
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋସୋଫେଜିଆଲ୍ ରିଫ୍ଲକ୍ସ ରୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ GERD ଅଛି, ତେବେ ପେଟ ଏସିଡ୍ ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ହୁଏ, ଏହି ଏସିଡ୍ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀର ଅଧିକ ଲାଳ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ଶୋଇବା ସମୟରେ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଲାଳ ସହଜରେ ପାଟିରୁ ବାହାରିଆସେ । ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଠି ମାଡ଼ି ଶୋଇଥାନ୍ତି।
5-ସ୍ନାୟୁଗତ ସମସ୍ୟା
ପାର୍କିନସନ୍, ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କିମ୍ବା କିଛି ମାଂସପେଶୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ପାଟି ଏବଂ ଗଳାର ମାଂସପେଶୀକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ଏହା ଦ୍ବାରା ଲାଳ ଢୋକିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହା ପାଟିରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବା ଆରମ୍ଭ କରେ।