ବଜାରରୁ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର: ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା ଓ ରୁପା
ଆଜି ସକାଳ ୧୧ଟା ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ସ୍ପଟ ଦର ୧,୭୨୦ ଟଙ୍କା କମିଛି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲଗାତାର ସୁନା ଓ ରୁପା ଦର ବଢ଼ିବା ପରେ ଆଜି ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଛି ଭଲ ଖବର। ମଙ୍ଗଳବାର ସୁନା ଓ ରୁପା ଦର ପୁଣି ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୁନା ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ ୧୭୨୦ ଟଙ୍କା ଓ ରୁପା କେଜି ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା କମିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁନା ଓ ରୁପ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିବାହ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ କିଣି ରଖିପାରିବେ।
ଗୁଡ୍ ରିଟର୍ନ୍ସ ଅନୁସାରେ, ଆଜି ସକାଳ ୧୧ଟା ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ସ୍ପଟ ଦର ୧,୭୨୦ ଟଙ୍କା କମିଛି। ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ ୧,୪୪,୩୨୦ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଛି। ସେହିପରି ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର ୧,୫୫୦ ଟଙ୍କା କମି ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୩୨,୩୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର ୧,୨୬୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୦୮,୨୮୦ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁୁ ମିଳିଛି।
ରୁପା ଦର ମଧ୍ୟ କମିଲା: ସୁନା ସହିତ ରୁପା ଦରରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ଦେଖାଛି। ଘରୋଇ ସ୍ପଟ ବଜାରରେ ରୁପା ଦର ନିମ୍ନମୁଖୀ ହୋଇଛି। ଗୁଡ୍ ରିଟର୍ନ୍ସ ଅନୁସାରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁପାର ସ୍ପଟ ଦର ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା କମି ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୨,୩୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସୁନା ଦର କାହିଁକି କମିଲା?: ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁଏସ ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ଜୁଲାଇ ୨୯ରେ ସୁଧ ହାର ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନିବେଶକମାନେ ସତର୍କ ରହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକୀୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ସୁଧ ହାରକୁ ୩.୫୦%ରୁ ୩.୭୫% ମଧ୍ୟରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିପାରେ।
ଏମସିଏକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା-ରୁପା ଦର ହ୍ରାସ: ଏମସିଏକ୍ସ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଓ ରୁପା ଦରରେ ପତନ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳ ୧୧ଟା ୪୦ ମିନିଟ୍ ସୁଦ୍ଧା ଅଗଷ୍ଟ ୫ ଡେଲିଭରି ସୁନାର ଦର ୦.୭୩ ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ୧,୦୪୨ ଟଙ୍କା କମି ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୪୨,୦୨୧ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଛି।
ସେହିପରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪ ଡେଲିଭରି ରୁପାର ଦର ୧.୮୬ ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ୪,୧୨୩ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୨,୧୭,୦୫୦ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଛି।