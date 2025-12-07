ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ବେଳେ ଏହି ଜିନିଷ ହାତରୁ ପଡିଗଲେ ଅଶୁଭ, ଘୋଟି ଆସିବ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଳା ଛାଇ, ଜୀବନକୁ ରହିଥାଏ ବିପଦ!

By Jyotirmayee Das

Vastu Tips: ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ହାତରୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଯାଏ। ଜିନିଷ ପଡ଼ିଯିବାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଳେ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ କିଛି ଜିନିଷ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏହା ଏକ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ କିମ୍ବା ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସୂଚିତ କରେ। ତେଣୁ, ଯଦି ସକାଳେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ କାହା ହାତରୁ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଣ।

କ୍ଷୀର: ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହାତରୁ କ୍ଷୀର ପଡିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ୍ଷୀରକୁ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ କ୍ଷୀର ପଡିବା ଧନ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏପରିସ୍ଥିତିରେ, କାରବାର ଏବଂ ଋଣରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ।

ଲୁଣ: ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହାତରୁ ଲୁଣ ପଡ଼ିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଲୁଣ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ। ହାତରୁ ଲୁଣ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଘରୋଇ କଳହ ବଢ଼ିପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଲୋକମାନେ ଧର୍ଯ୍ୟ ହରାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ଦର୍ପଣ: ହାତରୁ ଦର୍ପଣ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଯିବାକୁ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ । ଏହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଙ୍ଗିବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଭଙ୍ଗା ଦର୍ପଣକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଭଙ୍ଗା ଦର୍ପଣ ଆଗାମୀ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଘାଏ ।

ସିନ୍ଦୁର: ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର ପଡ଼ିଯିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି ସକାଳେ ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର ଡବା ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ପରିବାର କିମ୍ବା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିପାରେ ବୋଲି ସୂଚିତ କରେ। ତେଣୁ, ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରିବା ଉଚିତ।

