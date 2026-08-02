ନିଶା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ‘ନଶା ମୁକ୍ତ ଯୁବା ଫର୍ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିଶାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। By Shiv Sankar Singh On Aug 2, 2026 at 12:45 PM Share ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶନିବାର ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ‘ନଶା ମୁକ୍ତ ଯୁବା ଫର୍ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ’ ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯାନ ୧୦୦ ସପ୍ତାହ ଧରି ସାରା ଦେଶରେ ଚାଲିବ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିଶାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତାବାହକ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା।ଜନଭାଗିଦାରୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏହି ଅଭିଯାନ ଚାଲିବ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ୱାକାଥନ୍, ଯୋଗ ଓ ଧ୍ୟାନ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନିଶା ବିରୋଧୀ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ, ରାସ୍ତା ନାଟକ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ସାମୁଦାୟିକ ଆଲୋଚନା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶାର କୁପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହ ଏକ ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଯୁବ ସଂଗଠନ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦିନରେ ଦେଶର ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହଜନକ ଭାଗିଦାରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ସହ ୧୨୫ରୁ ଅଧିକ ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। MY Bharatର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା (NSS)ର ସଦସ୍ୟ, ଯୁବ କ୍ଲବ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ (NGO) ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଯୁବ ଶାଖା ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। Uttarakhand Govt. Share