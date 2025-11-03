Drumstick Side Effects: ଏହି 5 ଲୋକ ଭୁଲରେ ବି ଖାଆନ୍ତୁନି ସଜନା ଛୁଇଁ, ନଚେତ୍ ଭୋଗିବେ ଭୟଙ୍କର…
ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷ ସଜନା ଛୁଇଁ । ଭୁଲରେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ସଜନା ଛୁଇଁକୁ ଏକ ସୁପରଫୁଡ୍ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଯୁକ୍ତ ପତ୍ର ବା ଛୁଇଁ ଖାଇବା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଲିଭର ଏବଂ ହାର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଏହି ସଜନା ଛୁଇଁ, ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବିଷୟରେ …
ସଜନା ଛୁଇଁ ଏବଂ ଏହାର ପତ୍ର ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ ଭରପୂର। ଆପଣ ହୁଏତ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ରୋଗ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ନିସନ୍ଦେହରେ ଏହା ସୁସ୍ଥ ହାର୍ଟ ଏବଂ ଲିଭରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁପରଫୁଡ୍, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ବିନା ଏହାକୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଆର୍ଟିକିଲରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ, ସଜନା ପତ୍ର କିମ୍ବା ଏହାର ଛୁଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ।
ଖରାପ ପାଚନକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ
ସଜନା ଛୁଇଁ ଏବଂ ଏହାର ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଚନ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଏହା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ଯଦି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସେବନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ରେଚକ ଗୁଣ ବାନ୍ତି ଏବଂ ଝାଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଲାକ୍ଟିଭ୍ ନାମକ ଏକ ଉପାଦାନ ଅନ୍ତନଳୀ ଗତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ।
ପେଟ କାଟିବା ଏବଂ ବାନ୍ତି ସମସ୍ୟା
ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସଦଜନା ଛୁଇଁ କିମ୍ବା ଏହାର ସ୍ୱାଦ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣ ଏହାକୁ ସେବନ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ବାନ୍ତି କିମ୍ବା ପେଟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ହୃଦରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ
ସଜନା ଛୁଇଁ ଏବଂ ଏହାର ପତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍ର ଲୋ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଥାଏ। ଏହାର ପତ୍ରରେ ଆଲକାଲଏଡ୍ ଥାଏ, ଯାହା ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଧୀର କରିପାରେ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପକୁ କମ କରିପାରେ। ତେଣୁ, ହୃଦରୋଗୀମାନେ ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ।
ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ
ଯଦି ଆପଣ ଗର୍ଭବତୀ କିମ୍ବା ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସଜନା ଛୁଇଁ ଏବଂ ଏହାର ପତ୍ର କିମ୍ବା ପାଉଡର ଖାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା ଗର୍ଭପାତର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଏହାକୁ ସେବନ କରିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ଶରୀରରେ ପିତ୍ତ ଦୋଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
ଏହି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସେବନ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ
ଥାଇରଏଡ୍ ଏବଂ ମଧୁମେହ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସଜନା ଛୁଇଁ ଏବଂ ଏହାର ପତ୍ର ସେବନ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। କୁହାଯାଏ ଯେ, ଏହି ଅବସ୍ଥା ସହିତ ଜଡିତ ଔଷଧ ଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ସେବନ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।