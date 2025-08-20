ଲଜ୍ଜା,ଲଜ୍ଜା,ଲଜ୍ଜା, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ହନୁମାନଗଡ଼ରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁଷ୍କର୍ମ, ସୀମା ମାନିଲାନି ଅଭିଯୁକ୍ତ, ବାରମ୍ୱାର କରି ଚାଲିଲା…

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ରାଜସ୍ଥାନର ହନୁମାନଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଳାତ୍କାର ଏବଂ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ପରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ଉପରେ ଏକ ଅନ୍ଧାର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିଲା।

ପୀଡିତା, ଯିଏ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଘରକୁ ଫେରି ନପାରିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଦୁଃଖଦ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।

ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛୋଟୁ ଦାସ ଓରଫ ମୁକେଶଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ଯିଏକି ଅପରାଧ ସମୟରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଝିଅଟିକୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସେ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା।

ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ମୃତଦେହକୁ ଲୁହା ବାକ୍ସରେ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ବଳାତ୍କାର ଏବଂ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏକ ଅବୈଧ ଦୋକାନରୁ ମଦ କିଣିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ସିଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି।

