ମଦ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଝଟକା! ରାଜଧାନୀରେ ଏହିସବୁ ଦିନ ମିଳିବନି ମଦ, ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା; ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ତାରିଖ …

Delhi Dry Day: ଦିଲ୍ଲୀ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଦ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ନିଷେଧ ଘୋଷଣା କରିଛି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଦ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ନିଷେଧ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ମହାନଗର ନିଗମ (MCD)ର ୧୨ଟି ୱାର୍ଡରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଭୋଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ନିଷେଧ ଦିଲ୍ଲୀ ଅବକାରୀ ନିୟମ, ୨୦୧୦ ର ନିୟମ ୫୨ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମଦ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ନିଷେଧ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ। ଏହି ନିଷେଧ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି।

ନିଷେଧର ତାରିଖ ଏବଂ ଅବଧି: ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଭାବିତ ୧୨ଟି ୱାର୍ଡର ସମସ୍ତ ମଦ ଦୋକାନ ୨୮ ନଭେମ୍ବରରୁ ୩୦ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭୋଟଦାନ ଦିନର ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଭୋଟଦାନ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ୨୮ ନଭେମ୍ବର ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୩୦ ପରେ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେବ। ୨୯ ନଭେମ୍ବର (ଆଜି) ଏବଂ ୩୦ ନଭେମ୍ବର ସାରା ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ଡିସେମ୍ବର ୩, ୨୦୨୫: ଭୋଟ ଗଣତି ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ।ଭୋଟଦାନ ୩୦ ନଭେମ୍ବର ସକାଳ ୮ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଗଣନା ଡିସେମ୍ବର ୩ ସକାଳ ୮ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ସହିତ ଶେଷ ହେବ।

 

