୬୧୫ ସରକାରୀ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି, ଦରମା ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ , ଜଲଦି କରନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ (DSSSB) ଅନେକ ପଦବୀ ପାଇଁ ମୋଟ 615ଟି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି।
ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ DSSSB ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ dsssb.delhi.giv.in କୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025।
କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ?
ମୋଟ 615ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋଗ୍ୟତା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଗ୍ୟତା ଦଶମ ପାସ୍ ଠାରୁ ସ୍ନାତକ ପାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଭଲଭାବେ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ।
ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଲିଙ୍କ୍ ତଳେ ଥିବା ଖବରରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ପଦବୀ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ।
କେତେ ଦରମା ଦିଆଯିବ?
ଦିଲ୍ଲୀ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡର ଏହି ନିଯୁକ୍ତିରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦରମା ଦିଆଯିବ। ଦରମା ୧୯,୯୦୦ ରୁ ୧,୫୧,୧୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ।
ପଞ୍ଜିକରଣ ଫି କେତେ?
ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ସାଧାରଣ, ଓବିସି ଏବଂ ଇଡବ୍ଲୁଏସ୍ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଆବେଦନ ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେହି ସମୟରେ, ଏସସି, ଏସଟି, ପିଏଚ୍ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଫି ନାହିଁ।
ନିର୍ବାଚନ କିପରି ହେବ?
ଏହି ନିଯୁକ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରକାରର ବହୁବିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଧାରିତ (MCQs) ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ୨ ଘଣ୍ଟାର ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟ ୨୦୦ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ। ପେପରଟି ସାଧାରଣ ସଚେତନତା, ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କ୍ଷମତା, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ।