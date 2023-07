ଭାରତୀୟ ପତାକାର ରଙ୍ଗରେ ଆଲୋକିତ ହେଲା ଦୁବାଇର ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା, ଚତ୍ମକାରୀ ଲାଇଟ ସୋରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କର ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ

ଦୁବାଇ : ୟୁନିଟେଡ ଅ।।ରବ ଏମିରେଟ୍ସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଆଇକନିକ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫାକୁ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପତାକା ରଙ୍ଗରେ ଆଲୋକିତ କରି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛି । ଶୁକ୍ରବାରକୁ ବୁର୍ଜର ଗୁଲ୍ଫ ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ମୋଦୀ ମଞ୍ଚସ୍ତ ହେବାପରେ ଲାଇଟ, ମ୍ୟୁଜିକ, ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ “ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ମାନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଲେଖି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଫ୍ରାନ୍ସର ଦୁଇ ଦେଶ ଗସ୍ତର ଶେଷ ପାଦ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଶନିବାର ସେ ଏକ ସରକାରୀ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଆବୁଧାବୁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୋଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ହିଁ ଏକ ସ୍ୱାଗତ ସମାରୋହ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ସେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟସର ଆବୁଧାବିର କ୍ରାଉନ ପ୍ରିନ୍ସ, ଶିଖା ଖାଲେଦ ବିନ ମହମ୍ମଦ ବିନ ଜାଏଦ ଅଲ ନାହିନକୁ ଭେଟିଥିଲେ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଲ୍ଫ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିବାରୁ ସେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିବାରୁ କ୍ରାଉନ ପ୍ରିନ୍ସ ଏଚ ଶେଖ ଖଲେଦ ବିନ ମହମ୍ମଦ ବିନ ଜାଏଦ ଅଲଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କୃତଜ୍ଞ ।

WATCH | Dubai's Burj Khalifa displayed the colours of the Indian national flag yesterday ahead of PM Modi's official visit to the country pic.twitter.com/xQ9e7cJ6uH

