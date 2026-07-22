କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ନା ବତକ ଅଣ୍ଡା, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ ଏବଂ କେଉଁଥିରେ ଅଛି ଅଧିକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ

ବତକ ଅଣ୍ଡା ନା କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା? କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ସହଜରେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ବଜାରରେ ଅଣ୍ଡା କିଣିବା ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ହିଁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବତକ ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦିଓ ଦୁଇଟିଯାକ ଅଣ୍ଡା ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରାୟ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆକାର, ଖୋଳ, କେସର ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଫରକ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବି ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଫରକ ବାରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ସହଜ ଉପାୟରେ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବେ।

ଆକାରରୁ କରନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ପରିଚୟ: ବତକ ଅଣ୍ଡା କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ତୁଳନାରେ ଆକାରରେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏହାର ଓଜନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ ହାତରେ ଧରିଲେ ଏହା ଟିକେ ଓଜନିଆ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଯଦି ଦୁଇଟିଯାକ ଅଣ୍ଡା ପାଖାପାଖି ରଖାଯାଏ, ତେବେ ହଂସ ଅଣ୍ଡା ସହଜରେ ବଡ଼ ଦେଖାଯିବ।

ବାହାର ଆବରଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତ: ବତକ ଅଣ୍ଡାର ବାହାର ଆବରଣ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ତୁଳନାରେ ମୋଟା ଏବଂ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଚାପ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କି? ଏହି ଜିନିଷ ୪୦…

ଭାରତ ନା ପାକିସ୍ତାନ, କେଉଁ ଦେଶର ମୁସଲମାନ…

ରଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ ଫରକ: କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ସାଧାରଣତଃ ଧଳା କିମ୍ବା ହାଲୁକା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବତକ ଅଣ୍ଡା ଧଳା, ହାଲୁକା ସବୁଜ, ଧୂସର, ବାଦାମୀ କିମ୍ବା ଦାଗ ଥିବା ରଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ତେବେ କେବଳ ରଙ୍ଗ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ପ୍ରଜାତି ଅନୁସାରେ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।

କେସର ବଡ଼ ଏବଂ ଗାଢ଼: ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫରକ ଏହାର କେସରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବତକ ଅଣ୍ଡାର କେସର ଆକାରରେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗାଢ଼ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏଥିରୁ ତିଆରି ଅମଲେଟ୍‌, ଭୁର୍ଜି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିସ୍‌ର ସ୍ୱାଦ ଅଧିକ କ୍ରିମି ଓ ରିଚ୍ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ।

ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ରହିଛି ବିଶେଷ ଫରକ: ବତକ ଅଣ୍ଡା ଆକାରରେ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଫ୍ୟାଟ୍, କ୍ୟାଲୋରୀ ଏବଂ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥାଏ। ଏଥିସହ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ତୁଳନାରେ ଏଥିରେ ଓମେଗା-୩ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡର ପରିମାଣ ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାଇ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେମାନେ ଏହାକୁ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ୍।

ସ୍ୱାଦରେ ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ: ଉଭୟ ଅଣ୍ଡାର ସ୍ୱାଦ ପ୍ରାୟ ସମାନ ହୋଇଥିଲେ ବି ବତକ ଅଣ୍ଡାର କେସର ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଖାଇବାକୁ ଅଧିକ କ୍ରିମି ଲାଗେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହାର ସ୍ୱାଦରେ ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ବତକର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।

You might also like More from author
More Stories

ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କି? ଏହି ଜିନିଷ ୪୦…

ଭାରତ ନା ପାକିସ୍ତାନ, କେଉଁ ଦେଶର ମୁସଲମାନ…

ନୂଆ ବାସନରୁ ଛାଡ଼ୁନି କି ଷ୍ଟିକର୍ ଗ୍ଲୁ?…

ମାତ୍ର ୧ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ଜିଓହଟ୍‌ଷ୍ଟାର୍…

1 of 26,020